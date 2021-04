Preocupa a Nacho Ambriz desempeño de La Fiera

Sin excusas ni pretextos, tras sufrir una inesperada derrota ante Mazatlán FC, Ignacio Ambriz reconoce que le preocupa el desempeño que ha tenido su equipo en fechas recientes, deficiencias que le costaron una derrota más.

Cuando parecía que tenían dominado el trámite del partido, León cometió errores defensivos que llevaron a la voltereta de Mazatlán, sobre su análisis reconoció que ya es de preocuparse.

“En varios partidos hemos sido vulnerables, hoy (ayer) nos partimos, no hay mucho tiempo para corregir, algo no estamos haciendo desde arriba que es presionar bien, nos están llegando con mucha facilidad. No sé si nos alcance para los cuatro primeros, necesito ver resultados”, reconoció Ambriz.

Ante los ‘cañoneros’, el estratega esmeralda reconoce que pesó la expulsión de Luis Montes, consecuencia de la desesperación que imperó entre sus elementos y que impidió retomar el ataque.

“Es de preocuparse, regalamos un gol, nos faltó ser contundentes, ser incisivos para buscar un gol más, recibimos los goles muy rápido, es complicado desde que nos quedamos con 10 hombres”, añadió el domador de La Fiera.

“Antes de terminar regalamos un gol tontamente, hablé con ellos en el entretiempo, traté de corregir, después Mazatlán juega bien, defensivamente no estuvimos a altura, perdemos ante un equipo que jugó un gran según tiempo”, agregó un cabizbajo Ambriz.

Malas noticias

Ante el riesgo de quedar eliminado, las malas noticias no paran en el cubil esmeralda ya que Ambriz adelantó que Fernando Navarro será intervenido quirúrgicamente de la rodilla el próximo lunes, situación que deja al defensor fuera de las canchas por lo que resta del torneo.

Por otro lado, también será evaluado David Ramírez que por una lesión abandonó el terreno de juego cuando apenas se disputaban 20 minutos ante los mazatlecos, otro que es evaluado por molestias físicas es Joel Campbell.