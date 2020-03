Pontus Tidemand por su triplete en terracerías guanajuatenses

León, Guanajuato.- El sueco Pontus Tidemand va por la triple corona del WRC2 en el Rally Guanajuato México, esto tras ganar las ediciones del 2017 y 2018.

“Estoy feliz de regresar, un rally diferente, con una atmosfera increíble por los tramos, los paisajes, todo el color y la pasión que le ponen los fans mexicanos, así que contento y con la mira en ganar, ya lo he hecho aquí antes y vengo a ganar”, apuntó el piloto nórdico.

Las condiciones del evento le favorecen poco al ex integrante de Skoda Motorsport, pero con todo y eso sus resultados han sido destacados, “no se si hemos corrido antes con mucha suerte, pero el equipo me entregaba un auto muy confiable, ahora este año es muy diferente, la estructura del equipo cambió y por eso estamos trabajando en el auto, no queremos tener sorpresas en un rally que es demandante, de mucho calor, aunque ya no tan largo como en años anteriores, eso creo que debe ayudar”.

Tidemand vaticina un auténtico agarrón con los integrantes de Hyundai, el ruso Nikolay Gryazin y el noruego Ole-Christian Veiby, “son dos rivales fuertes, apoyados por una de las estructuras más importantes del campeonato, pero jamás han corrido aquí, yo gané dos años este rally y quiero volver a hacerlo, ya veremos que pasa, yo estoy muy tranquilo”.

Finalmente, Pontus aseguró que después de lo que se vivió en el rally de su país, donde acabó tercero, por detrás de Mads Ostberg y Veiby, “todo será mejor, fue lamentable lo que sucedió en Suecia, algo que se escapa de las manos, luego también nos sirvió para hacer unos ajustes al auto, pero aquí en México todo será mucho mejor, eso es definitivo y ya quiero correr esa nueva callejera, me han dicho que será algo fantástico, espero lo sea”.

Destacar que Tidemand siempre ha corrido el Rally México con el Skoda Fabia R5, aunque ahora no llevará más de navegante a su paisano Jonas Andersson, sino a Patrik Barth.

