Poncho Sosa y sus Bravos salen con bronca de León

León, Guanajuato; 19 de abril del 2021.- Los resultados no le llegan a Juárez y la frustración que esto genera ya se ve reflejada en algunos de sus elementos, que al final del juego contra León, protagonizaron un fuerte intercambio verbal.

“Esto es algo que me deja mal porque el equipo hizo buen partido, como también fue ante Tigres, contra Cruz Azul y nos quedamos con las manos vacías, eso incomoda por el esfuerzo de los jugadores, luego son broncas normales, pero prefiero que hierva la sangre a que no hierva, es normal que haya estos roces, en las familias hay diferencias y se arreglan y listo, no nos gusta perder y se genera por esto”, manifestó Poncho Sosa, timonel de los Bravos.

La escuadra fronteriza va siendo sometida de a poco por la presión, tomando en cuenta que al momento pagaría una de las tres multas que corresponden a ubicarse en los últimos puestos de la tabla de cocientes.

“La presión siempre existe, aunque no haya esta circunstancia de que el equipo tenga que pagar multa, pero más allá de eso nos ocupa seguir mejorando, eso lo que nos corresponde y si no sumamos puntos no nos ayuda en nada, pero seguiremos intentando por todos los medios y conmigo esta prohibido bajar los brazos, ahora tenemos dos partidos, uno de seis puntos contra Querétaro y es ganar todo, el juego que viene nos fortalecería para salir de la porcentual, así por ahora hay que pasar página de este juego con León”.

Finalmente, Sosa no sabe que le depara el destino y su continuidad al frente del banquillo juarense la pone en manos y juicio de la directiva.

“No hemos hablado al respecto, desde que llegué dije que estábamos enfocados y ya la directiva tomará su decisión, yo me dedico a trabajar, el equipo a pesar de los malos resultados viene mejorando, pero no me quiero quedar con eso, ya al final del torneo se hablará lo que se tenga que hablar”, concluyó Poncho.