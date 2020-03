Pocos pero escandalosos despiden el Rally México

Llegó a su fin el Rally México 2020 y lo hizo cerrando en un marco de lujo al realizar como última etapa el Rock & Rally, tramo que conjuntó el rugir de los motores con los acordes de la guitarra eléctrica, el bajo y el compás de la batería.

Tras la cancelación de los tres tramos dominicales, el Rock & Rally fungió como etapa de cierre, el escenario no pudo ser mejor ya que, aunque poco a poco llegaron los aficionados, despidieron al Rally México y a los pilotos coreando los mejores éxitos de rock and roll.

Los encargados de amenizar la velada fue un grupo musical que tocó grandes temas como The Wall del grupo Punk Floyd, Way to the Hell de AC/DC, Sweet chido o’ mine de Guns N’ Roses, así como los éxitos de rock en español como Triste canción de El Tri y De música ligera de Soda Estéreo, entre otras.

Las luces multicolores iluminaron la Velaria de la Feria, mientras algunos asistentes cantaban a todo pulmón su tema favorito, las banderas mexicanas eran agitadas en el aire, al igual que una bandera de Estonia, nación de origen del actual campeón mundial del WRC, Ott Tänak.

El encargado de cerrar el lote de pilotos categoría RC1 fue el francés Sebastien Ogier quien se despidió del público mexicano como ganador de la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rallies.

La etapa callejera del Rock & Rally correspondió a la etapa 21 y tuvo un trazado de 1.62 kilómetros en la Velaria de la Feria y el Paseo de los Niños, con este evento concluyó la edición 17 del Rally México.