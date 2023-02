Pierre-Louis Loubet listo para debutar en el Rally Guanajuato México

El Rally Guanajuato México será especial para el piloto francés, Pierre-Louis Loubet, quien por primera ocasión correrá un evento del WRC fuera del viejo continente.

El galo vive una campaña completa como integrante del equipo M-Sport y a su lado, como segundo a bordo, figura un viejo conocido de las terracerías aztecas como lo es el belga Nicolás Gilsoul, quien por varias temporadas acompañó en Hyundai a su coterráneo Thierry Neuville.

Loubet llega con buenas sensaciones a esta tercera fecha del serial, luego del sexto puesto conseguido hace unas semanas en la nieve sueca y olvidando también un poco lo que fue su retiro en la ronda inaugural en Montecarlo.

“Sé que México será completamente diferente a Suecia, tenemos más que aprender ahí con un pilotaje en altitud, pero ahora me siento con un poco más de confianza, conozco más sobre este coche (Ford Puma Rally1) en la tierra y tengo algunas ideas sobre lo que nos va a esperar”, comentó Pierre-Louis en entrevista con el WRC.

Pero además de la visita a suelo “guanajua”, por delante en el año habrá otras citas nuevas para el europeo como lo son Chile, Kenia (Safari) y Japón, competencias que se desarrollan sobre la misma superficie.

“Portugal e Italia los he hecho unas cuantas veces y tengo buena experiencia ahí, supongo eso me debe ayudar, pero es un hecho que estos rallies fuera de Europa son una experiencia diferente. Estoy contento de estar con M-Sport porque es un equipo que tiene mucha experiencia en todos estos rallies y ahora mismo me siento feliz y con muchas ganas de estar ya en México”.

En 2022, el nacido en Córcega obtuvo un par de cuartos lugares en Italia y Grecia, sin embargo, en 2019, como participante de la categoría WRC2, registró dos victorias en Portugal e Italia.

Su Ficha