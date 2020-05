Pide titular de la CODE Guanajuato no politizar el asunto de Centroamericanos

Isaac Piña, titular de la CODE Guanajuato, dejó en claro que el retiro de candidatura de León por los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2016, no es un asunto político entre el estado y las autoridades federales.

Cabe recordar que la organización desistió de ir por la sede de esta justa regional, que precisamente en seis años cumplirá su centenario de existencia, al no encontrar el aval del gobierno federal, ni de la propia CONADE que encabeza Ana Gabriela Guevara.

“Siempre hemos sido respetuosos en las decisiones que se tomen, el gobernador (Diego Sinhue Rodríguez Vallejo) se ha manejado de una manera institucional, esta situación prevalece más allá de situaciones políticas ya que era un proyecto a 2026, cuando la administración federal y estatal actual ya no trascendían, era un proyecto de país por la naturaleza del mismo”, apuntó Piña Valdivia en charla exclusiva con El Sol de León.

Pese a esta situación, el máximo jerarca del deporte guanajuatense aseguró que la relación con la Comisión Nacional de Deporte y su titular Ana Guevara, continuará siendo cordial y precisó que se buscará evitar que todo este tema se vea politizado.

“Esperemos que esta situación no se politice porque no fue así, seguiremos tocando la puerta por ese tema que traemos del Centro Nacional Paralímpico en Irapuato y seguiremos trabajando con ellos (CONADE) de la mano. Hemos tenido una relación profesional y cordial con la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, siempre en las diferentes reuniones se lo hemos platicado y no creo que esta situación sea un parteaguas para que la relación profesional se fragmente”.

No hay vuelta atrás

Si bien el aval federal pudiera llegar antes de que se realice el proceso de baja oficial de la candidatura ante el pleno de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE), es un hecho que León busca una salida digna y en los mejores términos.

“Los estatutos son claros, nosotros también nos veríamos mal en el sentido de que no estamos jugando, es un tema que se buscó con los tiempos marcados, fueron cerca de dos meses y medio donde no recibimos respuesta y en ese sentido pues esperemos en su momento si hay otra oportunidad, en otras fechas, ya lo estaremos pensando”, dijo Piña.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Edgar Ramírez quiere el boleto a Tokio 2020

Mientras tanto, pese al Covid-19 que no sólo toca el tema salud, sino de igual forma el económico, Guanajuato se encontraba dispuesto a realizar la inversión por estos JCC, aun cuando se tenía previsto efectuar una evaluación de recursos post-pandemia.

“Se tendría que haber revisado el tema de desarrollo económico, en el entendido que lleva la construcción o rehabilitación de instalaciones deportivas, estaba el tema social y tecnológico, pero sin duda lo económico es importante, el mundo está pasando por una situación complicada en materia de salud que está pegando en lo económico y en ese sentido se debería haber revisado el tema económico”.

ODECABE faltó a acuerdo

Isaac Piña comentó que la nueva mesa directiva de la ODECABE que preside el dominicano Luis Mejía, no respetó el acuerdo que se tenía desde una administración anterior y en donde se le daba a México camino libre para realizar los juegos en sus 100 años, presentándose entonces de última hora la candidatura de Santo Domingo (República Dominicana).

“Con la directiva pasada de ODECABE existía ese acuerdo en donde se le daba a México la oportunidad de que por ser el centenario en 2026 se pudiesen realizar en México ya que hace 100 años precisamente los juegos se realizaron aquí, pero ese acuerdo no se respetó al inicio de esta nueva mesa directiva y es así que sube un país más”.

Finalmente, un ex titular de la CONADE como Bernardo de la Garza propuso que los JCC 2026 sean tomados por Guadalajara, aunque de momento no hay pronunciamiento por parte del gobierno jalisciense y además, el tiempo juega en contra ya que de acuerdo a los lineamientos de la ODECABE, todas las candidaturas deben presentarse con seis años de anticipación; en este sentido, es República Dominicana quien tiene el camino despejado.