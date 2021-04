Pide Fernando Navarro no especular en torno a su lesión

A través de las redes sociales, Fernando Navarro pidió no especular con el tema de su lesión y el tiempo que estará fuera de las canchas. El futbolista esmeralda manifestó que esperará por una nueva valoración en los próximos días.

“Hasta el momento no hay decisión con respecto a mi lesión, vamos a esperar a que desinflame para hacerlo. No hay tiempo de recuperación, ni procedimiento por lo mismo”, publicó el también ex jugador del Atlante, Tigres y Pachuca.

De igual forma, Navarro mandó un mensaje a la afición leonesa, haciendo énfasis en que "no hagan caso a cuentas que tienen la exclusiva, sólo la usan para beneficio propio y no les importa mal informar. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Regresare más fuerte como siempre lo he hecho".

Hay que recordar que este martes el Club León emitió un parte médico inicial donde confirmó una lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La institución verdiblanca también precisó que en las siguientes horas su integrante sería nuevamente evaluado para definir su proceso de rehabilitación.

Lo que es un hecho es que Fernando Navarro no estará para los últimos dos compromisos de la fase regular del Guard1anes 2021 que son contra Mazatlán y Querétaro, además de que luce complicado, por no decir casi imposible, que pueda estar listo para la liguilla, de tal forma que en la “guarida” ya se han hecho a la idea de que la campaña ha llegado a su fin para el playera cinco.

En el actual torneo, Fernando contabilizaba 685 minutos en 11 duelos, ocho como titular y había marcado gol en la jornada 12 frente a Santos Laguna.