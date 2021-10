Pide Fernando Navarro jugar en el mediocampo

León, Guanajuato; 22 de octubre del 2021.- Quedaron atrás las lesiones para Fernando Navarro, el jugador verdiblanco está listo para aportar lo mejor de él en el cierre del torneo, aunque pide minutos para desempeñarse en el mediocampo, tema que ya trató con el técnico Holan.

Pese a que su regreso con La Fiera no fue lo mejor ya que tras meses lesionado le tocó volver en la derrota ante Pumas, Navarro Morán mantiene la confianza por retomar su mejor nivel de cara al cierre del Torneo Grita México A 2021.

“Me sentí bien, lo quería saber era cómo me sentía en el tema mental, en poder dejar atrás que venía saliendo de una lesión, en cuanto entré a la cancha se me olvidó ese tema, desafortunadamente no se dio el resultados, me sentí obviamente no al 100 pero muy bien futbolísticamente y en el tema mental”, expresó Fer Navarro.

Consagrado en el plantel felino como lateral por derecha y sabiéndose plurifuncional, el jugador de 32 años reconoció que previo a su regreso habló con el técnico Holan sobre posibilidad para participar más adelante en el campo.

“Yo le hice saber que me siento más cómodo jugando en medio o un poco más arriba, pero al final de cuentas estoy en toda la disposición de que me use donde él (Holan) crea que le puedo ayudar más al equipo que es lo más importante”, subrayó Navarro.

Dando una evaluación sobre el desempeño irregular de Club León expuso “El equipo ha hecho buenos partidos, es afinar detalles, en este último partido (contra Pumas) nos faltó entender el partido, manejarlo, nos faltó seguir teniendo la paciencia”

Con relación al compromiso ante Puebla, sinodal en la fecha 14, el defensor verdiblanco vaticina un encuentro de mucho desgaste y sacrificio.

“Será un partido en el que Puebla no creo que regale muchos espacios, buscará alguna pelota parada, algún contragolpe, sin duda que la intensidad y el sacrificio siempre lo dan, hay que mentalizarnos que tenemos físicamente hacer un buen partido, sacrificarse y manejar mejor los tiempos de partido para tener un mejor resultado”, concluyó Fernando Navarro.

Este viernes el plantel esmeralda emprendió el viaje a Puebla partiendo desde el Estadio León donde realizaron una sesión de entrenamiento moderado. Resaltó entre los elementos que viajaron la inclusión de Isaac Muñiz, juvenil que recientemente debutó en la Liga MX.