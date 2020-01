Pezzolano lamenta catastrófica noche de Pachuca en el Nou Camp

León, Guanajuato; 25 de enero del 2020.- Más allá del descalabro en León, la aparatosa lesión del juvenil Eugenio Pizzuto ha dejado bastante tocado al plantel tuzo y a su estratega Paulo Pezzolano, quien luego de tres fechas sigue sin ganar en la Liga MX.

🚨IMÁGENES SENSIBLES🚨#LaFieraxFOX La grave lesión de Eugenio Pizzuto (Pachuca) en el duelo contra León; el jugador se atoró en el césped: pic.twitter.com/UxnAgSoBDy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 26, 2020

No sabemos bien que lesión es, no quiero arriesgarme a decir algo, habrá sido una lesión dura y lo hablaremos con el doctor, pero cuando un compañero tiene una lesión de esta magnitud el golpe se siente en el vestuario, ahora en la cancha, pero hay que levantar la cabeza, ayudar a Pizzuto que es un gran jugador, tiene una pasta tremenda, cosas de crack y ayudarlo en la recuperación para que Pachuca lo disfrute pronto

En relación al encuentro, Pezzolano no dudó en señalar que “sobre la cancha sólo hubo un equipo y ese fue León, no lo hicimos bien de principio a fin, en los primeros minutos estábamos bien posicionados, se va Chávez por lesión y la realidad es que no estuvimos en la cancha, hay que ser autocríticos y debemos levantarnos de esta derrota”.

Para que los hidalguenses logren salir del bache en este inicio de torneo “hay que tener tranquilidad, fue una noche catastrófica y ante eso hay que estar tranquilos, trabajar es la única puerta para mejorar y este grupo ya tiene que darle la vuelta a la página”.

El proyecto Pezzolano sigue firme, aun cuando los resultados han sacudido muy temprano a los Tuzos, “no hay presión, iniciamos un trabajo que era diferente a lo que se estaba haciendo, pero el entrenador vive de las victorias, ahora no se están dando los resultados pero si repasamos los partidos, con Pumas no merecíamos perder, contra Chivas se merecía ganar y este es el primer juego donde nos sentimos superados”.