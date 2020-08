Pese al triunfo, Nacho Ambriz aun espera más de su Fiera

Nacho Ambriz sigue incómodo, su equipo ya ganó fuera, pero el rendimiento continúa muy por debajo de lo que este León acostumbra.

“Enfrente también hubo un gran rival (Pachuca), nos presionó alto, sabe cómo jugamos y nos cortó circuitos dentro de lo que buscábamos. El primer tiempo creo que fue soso para los dos, pero al final hay que saber manejar los partidos, luego en el segundo con la entrada de Fer (Navarro) mejoramos bastante y el resultado acaba siendo algo apurado, pero lo importante es haber sumado estos tres puntos”, apuntó el técnico esmeralda.

Ambriz se dijo tranquilo por el tema ofensivo, donde La Fiera registra apenas dos goles en cuatro juegos y su centro delantero Emmanuel Gigliotti continúa sin poder marcar.

“Si hablo de una preocupación la verdad es que no, todavía no me entra en mi cabeza y Emmanuel ha tenido sus ocasiones, pasa que nos las ha concretado, pero así son los delanteros y sus rachas, también es cierto que no veo fino al equipo para terminar las acciones ofensivas, si tenemos posesión, pero adelante falta entendimiento y menearnos mejor para tener más opciones”.

El asunto del Covid-19 tiene tocado el cuadro verdiblanco, por ello Nacho no se aventura a decir cuando es que su escuadra puede alcanzar su óptimo nivel físico y futbolístico.

“Quisiera tener una varita para decir en 20 días estamos al cien, pero hay que estar al día con lo del virus, contra Cruz Azul el equipo que paré lo hice horas antes por las ausencias de Mena, Sosa y Armando (León), así que el trabajo día a día será el que nos diga todo”.

Finalmente, el “domador” señaló que seis puntos de 12 posibles es una cosecha que “nos hace quedar muy cortos de lo que esperábamos, quizás tres puntitos más nos faltarían para meternos arriba como solemos estar, pero su aspirábamos a un poco más”.