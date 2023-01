Pescadería Vicky confía en meterse a cuartos final de Los Soles

León, Guanajuato.- El próximo lunes se disputa la vuelta de los octavos de final de Los Soles y Rafael Sandoval, delegado de Pescadería Vicky Mariscos Manuelito, confía en el pase de su equipo a la siguiente fase, aunque para ello deben sortear el segundo choque ante Atlético San Luis Rey.

Para el representativo de Ciudad Manuel Doblado no hay un plan “b” ni segundas oportunidades, el único objetivo es vencer en la cancha en tiempo regular y así sellar el pasaporte a los cuartos de final.

“No hay otro camino más que ganar, es lo único en lo que pensamos, este equipo tiene mucho por demostrar en la cancha, los muchachos son unos auténticos guerreros y sin duda dejarán todo para el partido de vuelta. Nosotros confiamos en avanzar y lo queremos hacer en los 90 minutos que vienen, sino no se puede pues nos la jugamos con los penales”, comentó el delegado Rafael Sandoval.

Rafael Sandoval, delegado de Pescadería Vicky Mariscos Manuelito.

Siendo el tercer lugar del Grupo I, el duelo de ida se dio en territorio de Pescadería Vicky Mariscos Manuelito y pese a sufrir la expulsión de un jugador en la primera parte supo poner en aprietos al Atlético San Luis Rey, rival que calificó como sublíder en el quinto sector.

"El equipo dio batalla, siempre luchó y no bajó los brazos, por ahí el arbitraje sinceramente no nos deja contentos, pero así es el futbol, ahora nos queda la vuelta allá en cancha de ellos (San Luis de la Paz), no pudimos cerrar con la victoria en casa, pero vamos con la intención de amarrar el pasa en cancha de ellos", agregó el llamado “Spot" Sandoval.

Para el delegado de Pescadería Vicky la ilusión está "Más viva que nunca queremos ser campeones, es el objetivo que todos queremos, patrocinadores, la gente que nos viene a ver y los jugadores, no ha sido fácil, pero ser campeón valdrá la pena”, agregó el representante del conjunto dobladense.

Pescadería Vicky Mariscos Manuelito busca llevar a Ciudad Manuel Doblado el siempre codiciado Sol de Oro, hazaña que únicamente se ha dado en dos ediciones, la última fue 2001 con Delta Manuel Doblado y anteriormente ganó Delta Ciudad Manuel Doblado.