Personalidades encontradas bajo los tres palos de León y Tigres

Misma posición, pero dos estilos y personalidades diferentes, así son los dueños del arco Rodolfo Cota y Nahuel Guzmán.

El mexicano mucho más sobrio, hasta cierto punto introvertido, mientras que el argentino se caracteriza por su atrevimiento e irreverencia bajo los tres palos. Frente a frente dos de los guardametas más rentables de toda la Liga MX y que incluso han sido material para sus respectivas selecciones nacionales.

Después de ganarlo todo con las Chivas, el originario de Mazatlán arribó en 2018 a tierras esmeraldas para convertirse en referente del proyecto Ambriz y ahora bajo las órdenes de Ariel Holan. Cota cumple su séptimo torneo con La Fiera y recientemente fue reconocido por rebasar la centena de partidos con el conjunto esmeralda.

El sinaloense ya sabe lo que es ganar títulos con León, levantó el campeonato del Guard1anes 2020 y hace pocas semanas la Leagues Cup. En el actual semestre ha visto acción en 17 encuentros, solo se perdió las primeras fechas debido a su participación con el Tricolor en la Copa Oro y ha mantenido su puerta inmaculada en 10 oportunidades. Lo de Cota con los verdiblancos es simple y sencillamente jerarquía, esa que ha dejado en el banquillo a tipos como William Yarbrough y Poncho Blanco, por solo decir algunos.

Del otro lado, “El Patón” ha sido amo y señor de la portería universitaria desde 2014, un líder nato que se forjó bajo la tutela del “Tuca” Ricardo Ferretti y que ahora tiene en “El Piojo” Herrera a un tipo de su misma estirpe, echado para adelante y sin miedo a fallar.

El accionar de Guzmán podrá o no gustar, de hecho, su manera de desenvolverse le ha costado a los Tigres goles que no estaban en el presupuesto, de esos fallos es que nacieron las denominadas “Nahueleadas”. Desde el año pasado que el santafesino no falla a un cotejo, es un auténtico caballo de hierro y en la actual campaña solo en tres duelos aceptó dos o más goles, uno de esos en la jornada ocho contra La Fiera.

Cota y Nahuel están llamados a trabajar horas extras en semifinales. Por el potencial ofensivo de León y Tigres, no sería raro que los arqueros le den rumbo a la eliminatoria.