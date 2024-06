Personal educativo de León da vida a los Juegos Magisteriales 2024

León, Gto.- Una renovada pista atlética ‘Sabino Rodríguez’ fue el escenario que recibió a decenas de docentes y personal de apoyo pertenecientes a la Sección 13 del SNTE que acudieron a celebrar la etapa regional de las Jornadas Deportivas, Artísticas y Culturales 2024.

Para este certamen, la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez recibió alrededor de 5 mil participantes entre directivos, docentes de nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria general, así como personal de apoyo a la educación.

Resaltar que para esta edición se integraron por primera vez personal de otros subsistemas educativos de nivel medio superior, siendo estos el DGETI, el CETis No. 77, CETis No. 21 y el CBTis No. 225.

“Maestras, maestros, sigamos comprometidos con la educación de GTO, sigamos comprometidos con la educación de México. Gracias, maestras, gracias, maestros por seguir demostrando que el lugar más seguro para los menores y jóvenes de Guanajuato, de León y de México siguen siendo nuestras escuelas públicas”, exaltó Raúl Espinoza Alonso, secretario General de la Sección 13 del SNTE.

Para esta contienda multidisciplinaria organizada por la Sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajo de la Educación, el programa de actividades incluyo disciplinas deportivas como el futbol 7, baloncesto, voleibol y atletismo, este último con pruebas de fondo como los 5 mil y 10 mil metros planos.

Por su parte, en las actividades culturales se realizaron muestras de canto, danza folclórica, poesía y declamación.

Uno de los momentos más emotivos de la Ceremonia de Inauguración se realizó el encendido de un pebetero magisterial que se ubicó al centro del campo, donde se ubicaron todas las delegaciones. El encendido fue realizado por el profesor Oliver Ponce Pinedo, mientras el Juramento Deportivo que declamado por Elizabeth Fernández Ruiz.

Como cierre del acto protocolario y dar paso a las competencias se mencionó a todas las delegaciones participantes, mismas que desfilaron para luego movilizarse a sus áreas de competencia.

Una vez que concluyan las pruebas, los equipos campeones del programa deportivo y los profesores mejores evaluados del programa artístico acudirán a la Jornada Estatal a celebrarse el próximo 5 de julio en Valle de Santiago.