Pérdidas millonarias para Bravos tras cancelación de temporada

Alrededor de 15 millones de pesos, quizás un poco más, es lo que perderá la organización de los Bravos de León tras la cancelación de la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Por ganas no quedó, se hizo el esfuerzo de jugar pelota, pero la pandemia no tuvo palabra de honor y terminó por mandar a volar las ilusiones de toda la industria y familia del “Rey de los Deportes” en nuestro país, al menos en lo que concierne al circuito de verano.

En charla con El Sol de León, Mauricio Martínez, presidente de los Bravos, apuntó que por todos lados las perdidas serán millonarias, sin embargo, destacó que al final imperó la razón ante el momento tan crítico que vive nuestro país por la contingencia de Covid-19.

“Agotamos todos los posibles caminos para poder jugar y si decidimos irnos hasta agosto fue por el escenario que nos había dado el Gobierno Federal por medio de la Secretaria de Salud, decían que para esa fecha ya era un poquito más alentador jugar en nuestros estadios, no con la gente al 100 por ciento, pero si a un 30 por ciento de la capacidad, que para nosotros era muy importante tener gente, así que tuvimos que pensar más allá de la parte deportiva, de las ganas de querer jugar, pensamos en el bienestar de nuestros jugadores, de nuestra gente y por primera vez en la historia se suspende la liga, la verdad es algo triste y un fuerte golpe”, manifestó Martínez.

Verán por sus activos

Tal y como se indicó en el comunicado de la LMB, los altos mandos de Bravos ahora tienen la encomienda de apoyar a sus peloteros, cuerpo técnico y otros trabajadores, pese a que la voz de “playball” se escuchará hasta el siguiente año.

“Estamos viendo la forma de no dejarlos en ceros, hay que hablar con cada uno de ellos para ver cómo podemos entre medio ayudar, adelantar, hacer un hibrido para la siguiente temporada, es complicado, pero hay que estar abiertos al dialogo”, precisó el directivo.

Martínez Alvizu aprovechó el medio para enviar un mensaje a todas aquellas personas y familias que dependen de los empleos que la organización genera cada temporada.

“Bravos genera muchos empleos, dinero para muchas familias y me duele no poder ayudar más de lo que puedo, pero que sepan que Bravos va a estar para la siguiente temporada y no hay de otra más que sacar este barco adelante, pero por nuestra parte no quedó”.

Bravos no se va

Mauricio Martínez fue tajante, el equipo seguirá por muchos años más en la capital cuerera y descartó que por delante venga una crisis que ponga en duda la continuidad del club.

“Bravos esta firme por mucho tiempo más, si es un momento complicado, pero los socios de Monterrey están muy contentos con esta plaza, desde el año pasado hemos trabajado muy bien en conjunto y aclarar que Bravos no se moverá de aquí por ningún motivo”.

Por último, Martínez adelantó que el objetivo en 2021 es mantener gran parte del roster que se confeccionó este año, incluyendo al mánager norteamericano Tim Johnson, quien apenas pudo trabajar con el conjunto tres semanas durante la pretemporada que se hizo a finales de febrero e inicios de marzo en Monterrey.