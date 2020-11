Percibe Chava Bravo cierta mejoría en el León femenil

Chava Bravo, timonel de Las Fieras, sabe que su equipo ha mejorado paulatinamente con el correr de las fechas, aunque no lo suficiente como para poder aspirar a su primera victoria en el banquillo esmeralda.

Frente a Cruz Azul, el cuadro leonés prolongó su racha a 11 juegos sin conocer el triunfo en el Guard1anes 2020, aunque con el empate también pudo cortar una seguidilla de cinco tropiezos al hilo que incluyó los encuentros ante Necaxa, Chivas, Tigres, Querétaro y Atlético de San Luis.

“Este último partido no diría que fue el mejor, pero si uno de los mejores, tuvimos un funcionamiento totalmente ofensivo, ha sido de los encuentros donde más opciones tuvimos en el arco contrario, donde menos nos llegaron, pero de alguna manera también hemos tenido buenos lapsos en otros juegos, no hablo de merecimientos porque me parece que es trabajo y buscar las oportunidades, pero si habláramos de un partido donde merecíamos ganar definitivamente era este”, manifestó Bravo.

Con el punto rescatado ante las celestes, León llegó a 10 unidades y superó lo hecho en el Clausura 2018, torneo que seguirá siendo el más flojo de su historia en la Liga MX Femenil.

Y pese a tener una raquítica cosecha de sólo dos puntos de 24 disputados, Bravo confía en que la directiva pueda darle continuidad a su proyecto para la próxima campaña.

“Estoy trabajando con la firme convicción de que lo que estamos haciendo es lo correcto y lo hemos platicado con el cuerpo técnico, con las jugadoras, con la misma directiva, confío en que se le dé seguimiento a mi trabajo y de ser así no tengo dudas de que el siguiente torneo será muy provechoso para nosotros”, aseveró el estratega.

A las verdes todavía les quedará visitar el domingo a Toluca y recibir a Pumas el día 19.