Peleadores leoneses con puños listos para CGBS XXI

León, Guanajuato.- Se abre el telón para las artes marciales mixtas en León, la Liga Coliseo Gladiadores Black Samurai regresa para celebrar su edición XXI en la que artemarcialistas de Guanajuato defienden la casa ante representantes de San Luis Potosí y Aguascalientes.

El magno evento está programado para desarrollarse el próximo viernes en Cuervos Antro Bar. Los choques en la jaula inician a partir de las 21:30 horas. Para calentar los ánimos de los aficionados están confirmadas cinco peleas amateur entre exponentes locales.

"Este evento ya lo teníamos 'cocinado' desde 2020, pero atravesó la pandemia y no pudimos celebrarlo. Ahora estamos de vuelta con ánimos para darle oportunidad de mostrarse al talento local. Durante la pandemia la comunidad marcial siempre estuvo activa, los muchachos ya quieren que les abramos las jaulas", comentó Guillermo Orozco, promotor de CGBS.

CARTELERA

Confirmado para el duelo estelar, el leonés Enrique 'El Fénix’ Ortega encabeza la comitiva 'guanajua', el experimentado peleador retorna a la jaula luego de un periodo de inactividad, como rival está pactado el potosino Sergio ‘Fénix’ Villagrán.

"Es muy motivante regresar y pelear en CGBS porque si es una liga de mucho nivel, yo ya había anunciado mi retiro, ya tengo tres años sin pelear, pero regreso con hambre para buscar un cinturón buscar un cinturón de campeón", comentó 'Fénix' durante la presentación del evento.

Otro representante de la Capital del Cuero y Calzado es Héctor ‘La Piraña' Flores quien adelantó: "Es un honor pelear con CGBS porque sin ellos no tendría proyección el mma en el Bajío y en todo el país. Estos dos últimos años me he preparado mucho".

Erick 'El Chuky' Montelongo también está motivado por volver "A pesar de la pandemia siempre he estado activo, en estos dos años he aprendido muchísimo más, estoy ansioso, quiero llevarme la victoria, me gusta mucho lo que hago".

La ceremonia de pesaje está programada para el jueves por la mañana. Por otro lado, el evento es con causa ya que los asistentes pueden acudir con paquetes de pañales para adulto que serán donados al asilo Nuestros Años Felices.

El Evento

CGBS XXI

Fecha: 10 de Junio

Hora: 21:30 horas

Sede: Cuervos Antro Bar

León, Guanajuato

Peleas

Enrique ‘El Fénix’ Ortega vs Sergio ‘Fénix’ Villagrán

Erick ‘El Chuky’ Montelongo vs Erik Neftali Martínez

Héctor ‘La Piraña’ Flores vs Eric ‘Hunter’ Ramírez

Pablo ‘El Demonio’ Álvarez vs Armando Acosta

Carlos ‘El León’ Márquez vs Héctor Díaz

Javier ‘El Batman’ Guzmán vs Rigoberto Olivera

Gabriel ‘Boxer’ Méndez vs Juan Carlos Milo ‘Tigre’

Sergio ‘Radix’ Nava vs Humberto ‘Rey’ Tapón

Juan Emmanuel vs Diego Reyes

Rogelio Fonseca vs Gerardo Santoyo