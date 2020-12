Pelea de Michie Muñoz en Reino Unido se tambalea

León, Guanajuato.- Aún no tiene fecha la que pudiera ser la última ocasión en que Michie ‘Matador’ Muñoz suba al ring como pugilista, el leonés tiene pendiente una pelea en Reino Unido, misma que no se ha realizado a causa de la pandemia de Covid-19.

Invitado por lo organización británica de Bare Knuckle Boxing, el ‘Matador’ Muñoz tenía pactado para el mes de septiembre un duelo ante en Reino Unido ante el galés Berry Jones, pelea que se pospuso ante la contingencia de Coronavirus, esta invitación se mantiene en la incertidumbre a causa del nuevo rebrote de contagios en Inglaterra.

“Estoy muy informado de lo que pasa en Reino Unido, ahorita no he mandado mensaje, ni he pedido información porque la pelea pasa a segundo plano, espero que la situación (pandemia) mejore, no sabemos si esto se calme en dos meses o más, yo ya estoy al borde del retiro, pero estoy esperando en cuanto tiempo me dan fecha”, comentó Michie Muñoz para El Sol de León.

Bare Knuckle Boxing es una promotora británica que organiza peleas de boxeo, pero con la variación de que los pugilstas se enfrentan sin guantes, únicamente se vendan las manos lo que añade más peligro a estas batallas.

Con más de 15 años de carrera en el encordado, el boxeador de 39 años reconoce que, para encarar una última pelea, depende de su estado físico ya que las viejas lesiones comienzan a repercutir.

“Yo veré si estoy apto, si sentimos que el cuerpo no nos responde para entrenar y prepararnos pues uno mismo decidir que hasta aquí llegamos, tengo un poco lastimado el codo derecho, un dedo de la mano izquierda también, son cosas que va uno resintiendo”, agregó Muñoz Zavala.

Como profesional, el ‘Matador’ Muñoz acumula 41 peleas; siendo 28 victorias con 19 por la vía del nocaut, además de 12 derrotas y un empate. Su trayectoria lo llevó a dar golpes en Estados Unidos, Canadá, Jamaica y Polonia.

Su último duelo fue el pasado mes de octubre en San Carlos Sonora y tuvo como contrincante al guatemalteco Lester Martínez, rival que noqueó a Michie Muñoz en el quinto asalto.