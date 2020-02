Parte La Fiera a California sin su “Ángel del Gol”

León, Guanajuato; 25 de febrero del 2020.- Sin su “Ángel del Gol”, quien salió tocado del enfrentamiento ante Necaxa, La Fiera emprendió el viaje a Los Ángeles, California, donde este jueves cerrará los octavos de final de la Concachampions frente al LAFC.

Ángel Mena lucía en la convocatoria de 20 elementos que dio a conocer el Club León a través de sus redes sociales, sin embargo, nunca abordó el autobús que del hotel de concentración trasladó al conjunto verdiblanco hacia la terminal aérea del Bajío.

Cabe destacar que el mediocampista ecuatoriano no estuvo en la práctica del lunes debido a que asistió a terapia, se presumía que no iba a tener ningún inconveniente para ver acción contra Los Ángeles FC, pero de último momento, Nacho Ambriz, timonel del conjunto esmeralda, optó por no arriesgar a una de sus piezas claves y por ello es que la convocatoria quedó reducida a sólo 19 jugadores.

Otros que no fueron contemplados son los lesionados Yairo Moreno y Nico Sosa, además del tico Joel Campbell, quien hace una semana fue operado por apendicitis.

Más allá de lo de Mena, no hay muchas sorpresas en el plantel que viajó a los Estados Unidos, donde figuran Nacho González y el colombiano Jown Cardona, de nula participación en la Liga MX, también se llevó al juvenil Saúl Zamora, que en el choque de ida recibió minutos y como segundo cancerbero estará el recién llegado Sebastián Fassi.

Este miércoles León reconocerá la cancha del Banc of California Stadium, la casa de Los Ángeles FC y Carlos Vela, para después brindar la conferencia de prensa oficial, previo al compromiso que está programado el jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México.

A FINIQUITARLO TODO

La Fiera tiene ventaja de dos sobre el LAFC, así que un tanto es lo que busca para prácticamente rematar en su territorio al cuadro angelino que comanda Bob Bradley.

“Es importante ir a jugar de igual a igual como León siempre lo hace, tomar algunas precauciones, pero hacer el gol sería lo ideal, encerrarse y esperar no, ya tenemos una idea de juego que la venimos plasmando desde hace mucho tiempo y hay que jugar de igual a igual, sabemos que con un gol podemos cerrar la serie”, manifestó el futbolista de los panzas verdes Ismael Sosa, previo al viaje hacia el vecino país del norte.