Paiva pide tiempo para lograr la ‘mejor versión’ de Club León

León, Guanajuato.- León se mantiene en la lucha y depende de sí mismo, con el triunfo ante Querétaro el cuadro esmeralda se enfila a repechaje. Pese al resultado positivo y vísperas del cierre del torneo, Paiva pide tiempo para alcanzar el rendimiento óptimo de su equipo.

La victoria en casa sobre Querétaro atiza el irregular torneo que ha realizado La Fiera, aunque da cierta confianza, el ‘talón de Aquiles’ es el tiempo, por lo rápido compacto del torneo, el periodo entre juegos es corto complicando la adaptación óptima de La Fiera.

“Yo sigo pidiendo tiempo, necesito de tiempo para trabajar, han sido tres meses, pero jugando muchos partidos, no he tenido tiempo para entrenar suficiente, sigo pidiendo tiempo cuando guano y cuando pierdo. Cualquier equipo va con tiempo, yo necesito tiempo para arreglar estas cosas, paciencia, yo quiero poner mi idea, mi marca, pero aún no he podido”, exaltó Renato Paiva.

Dando la retroalimentación de su equipo ante Gallos detalló “Hemos sido mejores sin hacer un partido espectacular, dejamos que hicieran un gol, tienen gente muy fuerte en el área, después logramos el 2-1, nos cuesta cerrar los partidos. Después terminamos con cerrar el partido con el gol de Yairo (Moreno), pero nos faltó cerrar en muchas jugadas ofensivas”.

Con la pausa en Liga MX por la fecha FIFA de septiembre, el timonel lusitano adelantó que aprovechará para trabajar el juego táctico y observar jugadores con pocos minutos.

“Trabajar la parte del ataque, la relación con los compañeros y el espacio, la parte ofensiva no está faltando esas superioridades, no hemos conseguido encerrar esas jugadas, no nos gusta sufrir”, añadió el domador de La Fiera.

Pese a la salida de hombres como Cota, Ángel Mena, Byron Castillo y Joel Campbell que han sido llamados por sus selecciones nacionales, Paiva adelantó que dos días de descanso para sus jugadores, reanudando prácticas el próximo miércoles para trabajar con el resto del plantel y acudir al juego amistoso ante Chicago Fire, cotejo a celebrarse el próximo 24 de septiembre.