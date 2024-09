¡Orgullo guanajuatense! Ángel Camacho ya piensa en Los Ángeles 2028 y va por el oro

León, Guanajuato. A sus 16 años, Ángel Camacho ya lucía con un bronce luego de las Paralimpiadas de Tokio 2020; ahora, a sus 19 años, el tritón leonés suma cuatro medallas paralímpicas y no solo eso, es nada más y nada menos que el máximo ganador de preseas para la delegación mexicana en la última justa veraniega realizada en París.

Porque el cielo es el límite y una discapacidad no le representa un obstáculo para ir a la conquista de sus sueños, Ángel Camacho Ramírez dejó de ser una promesa y es toda una realidad del deporte nacional.

Deportes Maratón León será una fiesta de León para todo México

“Realmente sí me imaginaba que íbamos a ganar una o dos medallas, pero fue un reto que me propuse el ser el máximo medallista mexicano en París y al final lo hemos conseguido”, comentó Ángel de Jesús, en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, justo en su arribo a casa donde ya lo esperaba su familia y amigos, esos que desde el día uno lo han acompañado durante su aventura en la paranatación.

Hoy, al verse más ganador y maduro en más ámbitos, Angelito, como bien lo llaman sus seres amados, le manda un mensaje a su yo de hace tres años: “Simplemente agradecerle y felicitarle porque nunca se rindió, a pesar de las circunstancias y porque se esforzó el doble y hasta el triple para ser el máximo medallista mexicano en París, entonces solo agradecerle que no se rindió y felicitarlo”.

Valió la pena

No es un secreto que para llegar a veces al éxito hay que saber sortear un camino sinuoso y, en este caso, Ángel Camacho tuvo que encarar largas jornadas de entrenamientos, superar lesiones, pero quizás lo que más hace mella en la vida de un deportista de alto rendimiento es abandonar por largos pasajes a la familia.

“Ambas cosas duelen, lo físico, pero duele más lo mental, el saber que tienes que dejar a tus familiares y amigos por cierto tiempo, son demasiados sacrificios en lo general, jornadas de entrenamiento que a veces son de más de ocho horas, pero mentalmente lo que duele es perderte de compartir a veces momentos muy especiales con los que amas”.

Y en este mismo sentido, el de la capital cuerera añadió: “como deportista sí he pensado muchas veces en tirar la toalla, pero ahí es cuando sale tu fortaleza mental, el decir ‘vamos para adelante’, que todo lo que se ha hecho no es en vano y siempre que hay un momento difícil ya estoy listo para decir no, voy para el frente y jamás tirar la toalla”.

Misión: Los Ángeles 2028

Si hay algo que caracteriza a Ángel de Jesús Camacho son sus deseos de trascender y no conformarse con lo que ya tiene. De esta forma, con una plata y tres bronces, ahora el objetivo está puesto en colgarse un metal dorado en la edición de Los Ángeles 2028.

“Podemos hacer muchas más cosas en ese ciclo y definitivamente tengo mi pensamiento clavado ahí, quiero ir a Los Ángeles, volver a subir al podio y ahora ganar ese oro, que por así decirlo es mi deuda pendiente. Ahora siento que sí hay un poquito más de responsabilidad, algo de presión, ya todos me ven como medallista y esperan que siga por esa línea y que siga dando más éxitos, entonces quiero ir por ese oro y voy a cargar con esa responsabilidad hasta que esté en la alberca de Los Ángeles”.

La ruta a tierras californianas comenzará de manera formal el siguiente año con el Campeonato Mundial de la especialidad a celebrarse en Singapur. El periodo de descanso será corto, sin embargo, Ángel Camacho tiene el motor que día a día lo mueve y ese es “todas las personas que me apoyan, mi familia, mi entrenador, amigos, todos los que siempre me han acompañado en esta aventura”.

Deportes Ángel Camacho y Jesús Gutiérrez están en casa tras sus conquistas en París 2024

De esta manera, el admirador de Arnulfo Castorena, otro gran medallista paralímpico mexicano, va firme hacia sus objetivos, demostrando que las barreras físicas y mentales pueden destruirse, pero, sobre todo, apelando a una frase que lo ha marcado: “hay que tomar las oportunidades que te da la vida, hoy estas aquí, pero no sabes cuando va a cambiar todo esto”.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

En números