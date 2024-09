Omar Bravo, goleador histórico de Chivas, llega al Salón de la Fama

León, Guanajuato.- Omar Bravo, máximo anotador del Club Deportivo Guadalajara, sigue enalteciendo su legado en el futbol mexicano con su llegada al Salón de la Fama del Futbol Internacional. Reconocimiento que redondea su carrera deportiva en la que figuró como uno de los mejores atacantes mexicanos.

Al ex atacante sinaloense le llegó el momento de trascender más allá del terreno de juego y de la memoria colectiva de los aficionados mexicanos. Omar Bravo es nuevo miembro del Salón de la Fama, homenaje que le inmortaliza entre las leyendas del balompié.

“Para mí es un honor poder estar aquí con todos los miembros del Salón de la Fama, mis colegas, entrenadores, todo lo que envuelve a esta industria del futbol, estoy muy agradecido de estar acá”, resaltó Omar Bravo previo a la ceremonia.

Lo de Bravo en el balompié no fue poca cosa, fue mundialista en Alemania 2006, jugó en el extranjero y en México tuvo su mayor brillo con el Club Deportivo Guadalajara, institución en la que se inmortalizó como máximo anotador con 132 tantos.

“Naturalmente, tengo una etiqueta de ser jugador del Guadalajara, para mí es un honor, un privilegio, un sueño. En una retrospectiva es regresar a mis orígenes a las ilusiones que yo tenía en mi jugador de poder jugar profesional y ahora compartir con mis colegas esta aventura, esta experiencia es muy gratificante, me pone muy feliz y agradecido con la vida, con Dios por tener esta oportunidad con tantas leyendas internacionales, tantos referentes nacionales”, añadió Bravo Tordecillas.

Justamente de su pasaje por las Chivas, club que lo encumbró a nivel profesional, resaltó: “Fui muy afortunado, estuve en tres etapas distintas en un equipo como Guadalajara y eso me permite poder alcanzar alguna distinción individual, en este caso el récord de Salvador Reyes y después superarlo, fui muy afortunado. Después hice la parte que me toca, no estoy diciendo que sea un tema menor hacer goles en Guadalajara, que siempre te exige estar al mejor nivel posible".

En una retrospectiva de su carrera deportiva que terminó en 2020, Omar Bravo ahora valora tanto los buenos momentos como los malos.

“Momentos difíciles hubo un montón, la verdad es que de todos y cada uno traté de aprender lo mejor, no puedo etiquetar alguno en especial, obviamente hay algunos que tienen más impacto que otros, desde fallar un penal en un Mundial, hasta perder finales con mis clubes, de todos traté de sacar la mejor experiencia para poder seguir adelante, para no claudicar y poder tener una carrera digna y relativamente larga”, cerró Bravo.