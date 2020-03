Ogier por la marca de Sebastien Loeb en terracerías guanajuatenses

Alcanzar la cifra de seis victorias de su paisano Sebastien Loeb en el Rally Guanajuato México WRC, es algo que no le roba el sueño al ahora flamante integrante del equipo Toyota, Sebastien Ogier.

El galo dominó de 2013 a 2015 con Vokswagen, después lo hizo en 2018 ya como miembro de M-Sport y el año pasado obtuvo su quinta corona en terracerías “guanajuas” con Citroën.

“Para ser muy franco, es algo que ni siquiera me acordaba, es un buen dato, este rally me ha dado muchas alegrías, pero yo tengo mi historia y si puedo seguir ganando acá yo encantado, año tras año me gusta venir a México por toda la magia que envuelve este rally y he tenido la suerte de salir ganador con varios equipos, eso habla del vínculo que hay con este país y toda la gente que me apoya”, dijo Ogier.

Tras ceder la campaña pasada el trono del WRC, Sebastien no tiene presión alguna por retomar ese paso dominador que lo ha llevado a registrar seis títulos mundiales y todos ellos consecutivos, de 2013 a 2018.

“Yo estoy bien, no tendría que sentirme presionado por eso, hoy el campeonato es bastante fuerte, chicos con gran talento, equipos que buscan la supremacía, el año pasado hubo ciertas circunstancias que no nos favorecieron, pero ahora todo es diferente, estoy sintiéndome cada vez mejor porque Toyota me está dando todo el respaldo”.

Respecto a cuál es el secreto para tener un gran fin de semana en esta tercera etapa del serial, “Seb” manifestó que “debemos ser muy consistentes, evitar hacer algo raro, si nos sentimos muy ansiosos eso puede jugar en contra, en fuera nada extraordinario porque el equipo me ha acostumbrado a tener un gran auto para las condiciones que tengamos”.

En las más recientes ediciones del Rally México, el galo no ha salido del podio, en 2016 y 2017 ocupó el segundo sitio con VW y M-Sport, respectivamente y el resto fueron triunfos.

