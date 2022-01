Obtiene leonesa “Marifer” López su pase al Panamericano de Esgrima

Luego de papeles destacados en los diferentes selectivos nacionales de la especialidad, la esgrimista leonesa María Fernanda López se clasificó al Campeonato Panamericano que se llevará a cabo del 7 al 13 de marzo en Sao Paulo, Brasil.

A sus escasos 15 años, López Meneses pasó de integrar las escuelas de formación de la Comisión Municipal del Deporte (Comude) al seleccionado nacional, saltó que no fue sencillo, pero que consiguió a base de sacrifico, esfuerzo y compromiso.

Deportes Anuncia Code reducción de aforo en sus espacios por Covid-19

“Ha sido un proceso de mucho tiempo, incluso la primera medalla que gané como atleta tardó dos años desde que inicié mi entrenamiento, fue un tercer lugar, pero a partir de ahí las cosas mejoraron hasta conseguir por dos años consecutivos el título nacional”, explicó la pupila del profesor Erick Trujillo.

Y al igual que en el resto de las disciplinas, María Fernanda reconoció que “hay momentos de altibajos, otros muy altos e incluso otros tan bajos que te pueden mermar el ánimo, pero lo importante es no rendirse y conocer esos errores que con trabajo pueden mejorarse”.

Fue el pasado sábado, vía telefónica, que la espadachín se enteró de su pase al Panamericano en tierras amazónicas.

“De verdad que no me la creo, fue una noticia muy gratificante y emocionante porque siempre ha sido mi sueño ir a una competencia internacional, ahora me falta trabajar el doble para seguir con mi sueño de representar a México y ganar una medalla. Cuento con el apoyo de mi entrenador que me ha guiado y me genera confianza para lograr mis objetivos, aunque es muy claro cuando me dice que ahora viene el trabajo y el camino más pesado”, aseveró “Marifer”, quien estará compitiendo en la categoría de cadete mayor.