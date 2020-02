Nombran al “Takeshi” Meneses mejor jugador de la fecha siete

León, Guanajuato; 24 de febrero del 2020.- No hay duda, Jean Meneses atraviesa su mejor momento desde que llegó a León y por ello no sólo destaca en el Once Ideal de la jornada siete, sino que además fue designado como mejor jugador del fin de semana.

El apodado “Takeshi” anda en plan de intratable, el pasado martes abrió camino hacia el triunfo frente Los Ángeles FC por la Liga de Campeones de la Concacaf y recién el sábado, también fue factor para que La Fiera se devorara al Necaxa, encajando así su primer doblete en el balompié mexicano.

Meneses vacunó a angelinos e hidrocálidos de la misma forma, con una jugada que esta lista para patentar, tomar la pelota por el costado izquierdo, hacer el recorte de su marcador hacia el centro y luego jalar del gatillo para definir hacia el lado derecho del cancerbero.

Cabe destacar que el andino llegó a cuatro anotaciones en la campaña, en apenas siete fechas, los mismos goles que convirtió en el Clausura 2019 y superando las tres dianas que registró el semestre pasado. Jean no ha parado, luce incansable, ha sido titular en todos los partidos y sólo no pudo completar las visitas a Monarcas Morelia y San Luis, donde abandonó la cancha en los minutos 81 y 71, respectivamente.

Es la primera ocasión en la campaña que el mediocampista va al Once Ideal, los otros verdiblancos elegidos en su momento fueron Ángel Mena (J1, J3 y J4), Fernando Navarro (J1), William Tesillo (J3) y Luis Montes (J5).

En la formación de lujo de esta séptima fecha también sobresalen Memo Ochoa (América), Jesús Sánchez (Chivas), Luis Romo (Cruz Azul), Luis Fuentes (América), Adrián Aldrete (Cruz Azul), Christian Tabó (Puebla), Brian Lozano (Santos), Miguel Sansores (Monarcas Morelia), Franco Jara (Pachuca) y Nicolás Ibáñez (Atlético de San Luis); como mejor entrenador fue elegido Miguel Herrera, de las Águilas del América.