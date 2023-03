Nicolas Larcamón vio saldo positivo tras la visita al Tauro panameño

Ciudad de Panamá, Panamá.- El triunfo, la paciencia y el poderle dar vuelo a elementos que no venían con tanta actividad en la Liga MX, fueron algunos de los aspectos que resaltó Nicolás Larcamón luego de la presentación del Club León en la Concachampions.

“Creo que el desarrollo del juego fue parejo, los avances que tuvo Tauro, sobre todo los del primer tiempo, hoy con esa regla de darle continuidad al fuera de lugar, pues eran situaciones que desde el inicio estaban invalidadas, luego en el segundo tiempo Tauro se aproximó un poco más, nosotros le dimos juego a gente que no venía con muchos minutos y luego la humedad, la cancha, nos vimos un poco diezmados en lo físico, pero se ganó y eso es lo importante, el gol de visita por el formato juega mucho y por eso el resultado es positivo, pero entendiendo que la serie aún está abierta”, dijo el “domador”.

Larcamón volvió a recalcar que en el futbol actual no hay nada escrito, cualquiera le puede pegar a cualquiera y pensar que la eliminatoria frente a los panameños esta casi resuelta sería el peor error de los esmeraldas.

“Debemos entender que las series no se resuelven por las diferencias aparentemente que hay a nivel jerárquico, quien siga pensando eso la realidad es que no entiende nada de este deporte, en las competencias internacionales de los últimos meses lo hemos visto, esta la derrota del Mundial de Argentina en la fase de grupos ante el que todos consideraban era el rival más cómodo, en ese sentido la manera más responsable de afrontar este juego era entendiendo que iba a ser exigente y ahora restan 90 minutos en casa para sellar la clasificación, pero insisto, la serie está abierta, aunque hemos dado un buen paso”.

Y pese a que el rival le creó varias opciones, el argentino precisó que “el equipo mostró una identidad similar a lo que hemos visto en la liga mexicana, dominio de la pelota, hubo consistencia, el esfuerzo de los muchachos es realmente valorable y claro que hay detalles que no me gustaron, pero esos me los guardo para los chicos. El saldo es positivo y valoro la actitud y la seriedad que pusieron en todo momento”.

Fiel a su estilo, el timonel verdiblanco no se adelantó a los tiempos, así que antes de pensar en el choque de vuelta del certamen regional, la mira ya la puso en lo que será la visita de este próximo sábado a los rojinegros del Atlas, donde La Fiera tendrá la opción de extender su buen momento.