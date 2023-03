Nicolás Larcamón pide a sus “fieras” no subestimar al Tauro

Ciudad de Panamá, Panamá.- A horas de que los esmeraldas debuten en la Liga de Campeones de la CONCACAF frente al Tauro de Panamá, el mensaje de Nicolás Larcamón hacia su grupo es contundente: “Prohibido subestimar al rival”.

“Sería un error creernos Goliat, no me parece que haya esa diferencia de magnitudes al saltar a la cancha, en el futbol moderno puede haber una exigencia si hay un equipo que no este enfocado del todo y el primer gran compromiso es con nuestro enfoque y determinación, enfrente el rival nos va a plantar cara, tiene jugadores de mucha frescura y no hay que subestimar a nadie, para vencer a Tauro en esta serie hay que hacer bien las cosas y por eso el primer compromiso es con ese nivel de humildad, enfoque y determinación”, precisó el “domador”.

Por otra parte, el estratega argentino señaló que el objetivo es llevar a La Fiera al protagonismo a nivel internacional, ayudando también a que el futbol mexicano vuelva a recuperar el mando dentro de este certamen, toda vez que el año pasado la MLS de los Estados Unidos rompió la racha de títulos de los clubes aztecas.

“Son situaciones que se dan en todas las competencias a nivel continental, por ahí los países que dan la cara siempre llevan más esa responsabilidad de dejar bien parada a su liga local y nosotros queremos tener una buena participación, pero no solo para dejar bien parada a la Liga MX, sino para dejar bien parado a León”.

Larcamón se mostró feliz de volver a dirigir en una copa internacional, toda vez que en 2016 y 2017 afrontó la Copa Sudamericana con el Deportivo Anzoátegui de Venezuela.

“Es una linda oportunidad sin duda, pero más allá de lo que yo sienta es el compromiso con todos los que somos León. Hay mucha ilusión por alcanzar expectativas, pero lo inteligente e importante es que no podemos hablar de instancias definitivas sin antes atender y resolver lo que nos demandará esta primera serie”.

FRÍAS PERCIBE GANAS DE REVANCHA

Si bien el central Adonis Frías no fue parte de esos planteles verdiblancos que fracasaron en las últimas tres Concachampions, el argentino si percibe un sentimiento de revancha de esos jugadores que no pudieron hacer diferencia contra Los Ángeles FC en 2020, Toronto FC en 2021 y Seattle Sounders en 2022.

“Se que les fue mal, más allá de eso no puedo opinar, no estuve, pero hay sed de revancha y ahora con los refuerzos ha cambiado el ánimo del plantel, hay otras convicciones y ojalá tengamos un lindo arranque, lo venimos haciendo bien en nuestro torneo y ahora queremos que el club trascienda en esta competencia. La verdad que uno en Argentina miraba este torneo y le daba ilusión más que nada por el premio que te dan si lo ganas (Mundial de Clubes)”, apuntó el defensor.