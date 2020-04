Nico Sosa comprometido al 100 con la eLiga Mx

Nico Sosa jamás se imaginó que el éxito en el futbol mexicano le llegaría primero con un control de videojuego y no sobre la cancha.

Y es que con La Fiera, en el balompié real, el uruguayo se ha mostrado poco y nada, apenas 10 minutitos en un par de juegos (Morelia y Monterrey), aunque para defensa del atacante tuvo que pasar poco más de un mes entre algodones luego de una lesión muscular.

Así que lo que no ha podido hacer dentro del campo, “El Mosquito” lo está haciendo realidad en la consola del PS4, llevando al conjunto esmeralda hasta el liderato de la nueva e-Liga MX, tras conseguir victorias consecutivas frente a Querétaro y Santos Laguna.

“La verdad que por suerte me estoy ganando el cariño de la gente con estos triunfos, no he jugado muchos minutos y ya estaban por ahí dudando, pero con esto al menos les quiero recompensar un poco”, manifestó Nico en entrevista para Línea de Cuatro, de TUDN.

El ahora también bautizado en redes sociales como “Nickiller”, dejó en claro que no es un improvisado en el mundo de los videojuegos, a pesar de no haber estado tan activo durante los últimos meses en el FIFA 20, “siempre tuve todos los Play que iban saliendo y desde enero no jugaba al FIFA, pero luego cuando surgió todo esto comencé a meterme de lleno otra vez, entreno por la tarde y por la noche juego un poco”.

Mena y “Jefecito”, a esperar

Con la buena racha que se carga Sosa, se complica un poco el panorama para los otros dos representantes del Club León en el torneo, Ángel Mena y José Iván Rodríguez, quienes se mantienen a la expectativa del debut.

“Si fuese por mi jugaría siempre, yo quiero ganar, quiero todos los partidos estar ahí, pero eso queda en contacto con los muchachos, así que vamos a esperar que es lo que se decide también con Gabriel (Rodríguez) que es el encargado, de mi parte ya les di a entender que estoy para jugar todo el campeonato”, advirtió el charrúa.

Un duelo fraternal

Nico ya fue verdugo de Jeison Lucumí (Querétaro) y Gerardo Arteaga (Santos), así que por delante viene Pachuca, que con el joven Kevin Álvarez le pasó por encima en la fecha dos a las Chivas Rayadas del Guadalajara, siendo precisamente el canterano de los Tuzos uno de los rivales más fuertes para el ahora “gamer” verdiblanco.

“Octavio (Rivero) me ha dado buenos partidos, me ha ganado, era el rival a vencer pero no le tocó y ahora podría ser Kevin (Álvarez) que tuvo una goleada fenomenal”, dijo Sosa.

El enfrentamiento entre León y Pachuca será este domingo en horario estelar: 20:00 horas.

