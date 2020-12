“Nickiller” goleador de eLiga, pero en las canchas no

León, Guanajuato; 22 de diciembre del 2020.- El delantero vive del gol y eso lo tiene bastante claro Nico Sosa, quien no pudo marcar una sola anotación en todo este año con la camiseta esmeralda.

El paso del charrúa con La Fiera ha sido peculiar, primero con una lesión que lo mantuvo fuera durante gran parte de las 10 fechas que se alcanzaron a disputar en el Clausura 2020, luego tomó el control para darle al Club León el título de la eLiga MX, certamen virtual donde saltó a la fama bajo el mote de “Nickiller”, sin embargo, de vuelta a las canchas el arco rival se le cerró por completo, aunque al final fue parte del plantel que obtuvo el campeonato.

“Adaptarme al equipo me costó un poquito, es el equipo que mejor juega en todo México y no es muy fácil entrar en su modo de juego, no tuve la suerte de hacer goles que para todo delantero es lo principal, pero después el entender como jugaba el equipo, ayudar en otros aspectos cuando me tocó entrar, la verdad es que me deja tranquilo. Jugué más del 70 por ciento de los minutos en el torneo, en liguilla también me tocó estar y lo que me faltó fue el gol para darme confianza, uno al no hacer gol siendo delantero se siente presionado y más por la presión que hacen los medios allá en México que es un país grande y creo que sólo me faltó el gol para cerrar un buen año”, comentó Sosa en charla para la emisión radiofónica de su país “La Voz de Melo”.

Nico tiene contrato con León hasta 2023, aunque esto no le asegura su permanencia en el equipo que dirige Nacho Ambriz, de tal forma que podría ser uno de los elementos que salgan, más aún tomando en cuenta las plazas de extranjero que la institución debe reducir tras la llegada del chileno Víctor Dávila.

“El club me dio la posibilidad de firmar por cuatro años y la verdad me deja tranquilo el que voy a estar mucho tiempo en el club y si bien hay veces que quizás no entras en los planes del técnico o algún negocio, el club está manejado por Grupo Pachuca que tiene tres o cuatro equipos, entonces si no tienes la posibilidad de estar en León te dan la oportunidad de ir a otro equipo a préstamo, eso me deja tranquilo de estar en un club muy lindo y con gente que lo maneja muy bien y te respalda en todo momento”, agregó Sosa Sánchez.

El plantel verdiblanco está citado el próximo lunes 28 de diciembre para arrancar los trabajos de la que será una corta pretemporada.





En Números…

18 Juegos los que disputó este año Nico Sosa con La Fiera

720 Minutos recibió el delantero uruguayo durante el Guard1anes 2020

3 Años de contrato los que le restan por cumplir a “Nickiller” con León