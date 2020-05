“Nickiller” a regresar a la victoria en la eLiga Mx

La garra charrúa podría estar presente en la e-Liga MX, cuando este viernes muy probablemente se vean las caras Nico Sosa y Diego Rolan.

Por el lado esmeralda, “Nickiller” mantiene el invicto y el liderato, aunque en su más reciente actuación tuvo uno que otro lapso complicado frente al “Nene” Beltrán, de las Chivas.

“Fue un juego bastante apretado, me parece que merecía la victoria, los postes eran goles que debí convertir, Beltrán me empató rápido y luego por ahí tuvo un disparo, pero fui dominador y no alcanzó, así que hay que trabajar en esa definición para poder mantener el buen paso que hasta el momento llevamos”, apuntó Sosa.

El “gamer” de La Fiera parte como amplio favorito en este enfrentamiento y es que sus números son de respeto, seis victorias, dos empates y 28 tantos a favor, siendo la segunda ofensiva más productiva del torneo, sólo un gol por debajo de Rayados de Monterrey.

Del otro lado estará Juárez, uno de los equipos más endebles del campeonato, pero eso no significa que Nico Sosa vaya a tener un día de campo, por el contrario, los Bravos querrán dar la campanada para así dejar la zona baja de la clasificación. El equipo juarense iría en los controles con Diego Rolan, que en la fecha uno empató a cinco contra Guadalajara y luego en la cuatro fue superado por Nicolás Benedetti y el América.

Recodar que en el Clausura 2020, los verdiblancos golearon a Bravos en el mismísimo Olímpico Benito Juárez, un 4 a 1 contundente con goles de Campbell, León y doblete de Mena; así pues, la escuadra fronteriza va por el desquite, aunque este sólo sea virtual.

Las acciones inician en punto de las 14:30 horas y de sacar los tres puntos, Sosa y La Fiera bien podrían irse enfilando hacia una prematura calificación a la fiesta grande.

El Juego e-Liga MX Jornada 9