Narran y retratan el mundo de la fiesta brava en “Ole”

León, Guanajuato.- “Ole” es el libro total de la tauromaquia, un viaje de 256 páginas a alrededor de todo lo que se vive y despierta con la fiesta brava, sin duda alguna, una pieza de colección que unió el gusto y la pasión de cuatro personalidades.

Fotos: Ricardo Sánchez | El Sol de León

La idea corrió a cargo de David González, los textos salieron de la pluma y sentimiento de Juan Carlos Arévalo, Rafael Cué y Francois Zumbiehl, mientras que el ojo, el material gráfico que engalana cada hoja, fue cortesía de Joaquín Arjona.

“Es un libro que surge con la intención de hacer un artbook, hoy en día los artbook´s se hacen de muchos temas y en la tauromaquia hacía falta esto, un libro de gran formato con pasta gruesa y edición. Los libros que se han hecho de toros a lo largo de la historia son anecdóticos, históricos y didácticos, faltaba un libro que expresara la gloria del toreo en una debida dimensión”, comentó David González en charla con El Sol de León.

Del campo a la plaza, pasando por tendidos, callejones y patios de cuadrillas, “Ole” retrata y expresa el fascinante mundo de los toros, a veces incomprendido, en otras ocasiones tan idolatrado y arraigado.

“Queríamos un libro que fuera más allá, por eso en las páginas encontramos frases de canciones, textos taurinos, poemas, oraciones de los toreros, la verdad es un libro muy universal, hecho para los taurinos y para los no taurinos. Otra de las ideas era captar la atención de aquellas personas que no han ido a una plaza, también resulta ser una promoción increíble”, dijo González.

Respecto a la elaboración, explicó que “hubo pasión, dedicación, pero nunca sufrimiento, eso no quiere decir que no tuviéramos largas jornadas de trabajo, la curaduría de la foto fue compleja, el acervo con el que partimos eran 2 mil, entonces el proceso de descartar fotos fue muy metódico y luego era contar la historia, algo no tan lineal como estamos acostumbrados, sino ir saltando los momentos”.

Matadores como el guanajuatense Diego Silveti, el hidrocálido Juan Pablo Sánchez, el queretano Octavio García “El Payo” y la primera figura hispano-peruana Andrés Roca Rey, participan con algunos retratos en su máximo esplendor.

De momento, la obra cuenta con un tiraje de 1,500 piezas y su valor es de 2,500 pesos. A la venta puede ser encontrada en el portal olelibro.com.