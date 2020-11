Nailea Vidrio descarta que León Femenil sea decepción

León, Guanajuato; 13 de noviembre del 2020.- Pese a contar con un plantel que pintaba más competitivo, Club León Femenil está eliminado del torneo Guard1anes 2020, sobre la campaña Nailea Vidrio descarta que sea decepcionante.

A dos fechas para el final del certamen, Las Fieras han logrado dos triunfos, cuatro empates y nueve derrotas, por sexta ocasión están fuera de Liguilla, con este desempeño, Nai Vidrio no ve como un negativo el actuar de su equipo.

“Yo no lo veo como decepción, son escenarios, a nosotras no nos gustó no calificar, tenemos un equipazo y no se nos dio, pero tampoco somos las peores, todos los equipos pasan por esto, podemos arreglar lo que está pasando y mejorar en lo futbolístico, no significa nada grave”, comentó Nailea Vidrio.

“Nos quedamos con muchas cosas buenas, no fue un torneo bueno para nosotras, nos toca trabajar más en la zona defensiva y atacar, nos quedamos con esas ganas de calificar, pero no tenemos prisa, el próximo torneo nos irá mejor”, agregó la mediocampista.

En el Bajío, Vidrio Sahagún jugó para dos técnicos, primero Begines, luego Salvador Bravo que llegó para enderezar el camino, pero no ocurrió mejoría, en este sentido la jugadora descartó que los movimientos en el banquillo fueran factor en contra.

“Cada uno es diferente, no es tan complicado es identificar lo que quieren para ti y así se van dando las cosas, sabes qué te piden y trabajas en eso”, añadió Vidrio.

Justamente, la jugadora tapatía fue de las incorporaciones que tuvo Club León para este torneo, en su primera campaña como verdiblanca no ha tenido mucha continuidad en el campo, suma 251 minutos en siete partidos y solamente en dos ha sido titular, además en su cuenta personal únicamente tiene un gol.

El siguiente compromiso de las felinas será ante Toluca, cotejo a desarrollarse el próximo domingo y para el día 19 cierran el Guard1anes 2020 recibiendo a las Pumitas, rival que buscará el triunfo para afianzar su boleto a la fiesta grande.

En números…

1 torneo lleva en Club León Femenil

1 gol registra, fue ante Necaxa en la fecha 10

251 minutos ha jugado de 1350 posibles.