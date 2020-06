Nada distrae a Jesús Hernández, tiene la mira en Tokio 2021

León, Guanajuato.- Nada, ni siquiera el Covid-19, distrae al nadador guanajuatense Jesús Hernández de su gran objetivo que son los Juegos Paralímpicos.

La mira del multimedallista panamericano se mantiene fija en Tokio 2021 y es por ello que trabaja en casa, lejos de su entrenador, con ciertas limitaciones que no suele experimentar en el Centro Paralímpico Mexicano, pero que ante las circunstancias ha encontrado la manera de suplir con su ingenio y profesionalismo.

“Por ahora estoy en Guanajuato, en casa hice un gimnasio provisional, tengo ligas, pesas y hasta inventé un aparato para simular la brazada con implementos que he adquirido y otros que la CODE me proporcionó”, manifestó el tritón en charla con la CONADE.

La comunicación con su entrenador José Raúl Peláez ha sido prácticamente diaria durante esta época de confinamiento, “el profesor me manda las rutinas, el entrenamiento está planeado para todos los días, sólo descansamos los domingos y por lo regular estoy entrenando a la misma hora que me tocaba en el CEPAMEX, eso me ayuda para no perder el ritmo de entrenamiento que llevábamos”.

Chuy va por sus segundos Juegos Paralímpicos, recordando que en Río 2016 ganó medalla de bronce. Ahora la misión en tierras niponas será nadar entre dos o tres pruebas, como los 200 metros estilo libre, los 50 dorso y el combinado individual de 150 metros.

“Quedan 14 meses en los que el plan sigue en marcha, como tal no estoy calificado, voy en el proceso, pero estoy convencido que con el trabajo que vengo realizando calificaré muy pronto. Dependemos del ranking mundial y los lugares asignados al país, por eso que no me doy aún como calificado”, precisó Hernández, quien compite en la categoría S4.