Nacho Prado se corona en sprint de Vuelta a Colombia

Concluyó la 71 Vuelta a Colombia, certamen ciclista en el que Ignacio Prado se coronó en la modalidad de sprint.

Tras celebrarse la novena y última etapa en la localidad de Bogotá, el pedalista leones integrante del equipo Canel’s-ZeroUno-Mavic selló su triunfo en la tercera vuelta donde se dio el primer sprint especial el cual se lo adjudicó Prado sumando 14 unidades con las que se coronó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Gana Guanajuato plaza en boxeo a Panamericanos Junior 2021

“Fue una gran vuelta donde mi equipo me apoyó para poder conseguir en las últimas etapas este gran resultado el cual no fue nada fácil en la etapa 9 enfrentando subidas en las cuales no soy especialista, veníamos buscando en las últimas etapas el liderato y al final se dieron las cosas para ponernos en lo alto de la clasificación sprint gracias al trabajo en equipo, yo solo no lo hubiera podido lograr, los recorridos de esta vuelta han sido muy exigentes con grandes. Contento de haber terminado y conseguido este gran resultado no queda más que seguir trabajando fuerte para próximos compromisos”, comentó Nacho Prado desde Colombia.

En resultados generales, el ganador absoluto de la Vuelta a Colombia 2021 fue José Tito Hernández del Team Medellín, mismo que se llevó la clasificación por equipos con tiempo de 89 horas 51 minutos y 15 segundos.

Mientras el conjunto chiclero finalizó octavo en la clasificación de equipos con 2 horas, 4 minutos y 45 segundos de diferencia del Team Medellín. Una vez celebrados cada tramo el mejor ubicado de Canel’s-ZeroUno fue Heiner Parra que se hizo del noveno lugar general.

Los otros integrantes del equipo mexicano fueron Eduardo Corte en el puesto 37, Nacho Prado fue el 75 y Efrén Santos en el lugar 83.