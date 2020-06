Nacho González se quiere retirar de León como campeón

Seis meses, es lo que le resta de carrera a Ignacio González, consiente de su próxima despedida, el defensor entrena al máximo para ganarse la oportunidad de jugar en el Apertura 2020, certamen en el que buscará el campeonato de Liga MX para dar cerrojazo a su carrera.

El pasado Clausura 2020 parecía que era su última campaña como futbolista profesional, en las jornadas 9 y 10 que regresó al once titular para enfrentar a FC Juárez y Pumas, luego el certamen se pospuso por la pandemia de Covid-19. En la pretemporada, la directiva anunció la extensión contractual de Nacho por un semestre más.

“Parece que el Coronavirus me vino bien a mí porque alargó un poco mi carrera, terminé jugando dos partidos, si no hubiera sido por esos dos juegos no me hubieran dado la extensión de contrato, creo que hice un buen trabajo y es por eso que estoy aquí, estoy haciendo pretemporada, cada vez me voy adaptando, me siento con mucha energía, con fuerza, estoy trabajando al parejo con mis compañeros”, comentó Ignacio González.

Del anterior certamen, reconoce que le queda la incertidumbre de saber hasta dónde habrían sido capaces de llegar ya que se ubicaban en segundo lugar.

“Me quedé con la espinita de seguir ese torneo, me había embalado, me costó bastante, seguramente se habría hecho una liguilla interesante, se veía un León muy sólido, muy competente y hoy tenemos muchas capacidades para pelear cosas importantes”, apuntó el dorsal ‘35’.

Justamente, en esa aspiración por obtener cosas importantes, Ignacio González reconoce que volver a ser campeón sería el broche de oro para su carrera.

“Sería la mejor forma de retirarme, siendo campeón, se dice fácil, pero conlleva muchas cosas, pero con este equipo creo que es posible, tenemos una forma de juego muy definida, y de una talla muy importante”, agregó el central

Finalmente reconoció que, para arreglar su continuidad con La Fiera le aplicaron reducción salarial. Por otro lado, señaló que Andrés Mosquera y William Tesillo son elementos que pueden tomar la batuta de líder una vez que ‘Nacho’ González y Luis Montes se despidan de Club León.

Con la salida de Ramiro González y Miguel Herrera Equihua, todo parece indicar que Ignacio González podría tener mayor actividad en el terreno de juego, además del ‘Corazón de León’ González, el técnico Ignacio Ambriz cuenta con Stiven Barreiro, Tesillo y Mosquera como centrales naturales.