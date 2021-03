Nacho Ambriz ve una clara mejoría futbolística en León

Guadalupe, Nuevo León; 10 de marzo del 2021.- Por un lado, Nacho Ambriz respira al ver que La Fiera va recobrando su mejor versión futbolística, aunque por el otro, se dijo intranquilo por esa incapacidad de saber manejar las ventajas en los últimos partidos.

“Saco un buen balance, hemos jugado muy bien la primera parte, creo que el resultado fue corto, en el segundo tiempo sabíamos que nos iban a presionar y nos costó los primeros 15 minutos con esa presión alta que nos hicieron bien, luego controlamos y al final tenemos dos chances que no se concretan, pero para mí es un buen resultado tomando en cuenta que enfrente había un rival de la talla de Monterrey”, dijo el timonel esmeralda.

Fiel a su estilo, Ambriz no tocó mucho el tema del arbitraje y el cual tuvo una decisión polémica a cargo de Luis Enrique Santander, que a la postre significó el empate de Rayados.

Deportes León se deja alcanzar por Rayados en la Sultana

“Llevo 10 años en esto y nunca me he quejado, lastimosamente ahora nos tocó en contra y nada, hay que trabajar, me quedo con la sensación de que el equipo empieza a subir su nivel futbolístico, es cierto que no ganamos, pero haber sumado nos da confianza y el lunes en casa contra Necaxa hay que ganar para acercarnos en la tabla”.

Respecto a lo que fue el reencuentro con su mentor Javier “El Vasco” Aguirre, con quien trabajó como auxiliar en Osasuna y Atlético de Madrid, Nacho manifestó que “nos encontramos antes de salir a la cancha, platicamos muy agusto, es el padrino de mi hijo Juan Ignacio, ya en la cancha el defiende a Monterrey y a los dos nos gusta competir y ganar, pero son sensaciones padres haberme encontrado a un tipo que me ayudó mucho a crecer como persona y luego trabajar seis años a su lado en Europa”.

TRABAJAN EN SU RENOVACION

Si bien hay rumores que lo colocan fuera de León al final del semestre, incluso con la posibilidad de asumir la dirección técnica de los Tigres, el “domador” aseguró que el tema de su renovación con el conjunto verdiblanco va avanzando de a poco.

“Estoy feliz en León, hablar de otro equipo es una falta de ética, Tigres tiene un entrenador (Ricardo “Tuca” Ferretti) que aprecio mucho, mi situación se está arreglando poco a poco y yo no pienso menearme de León, Lalo Hernández es quien maneja mis contratos, el está viendo eso y repito que es una falta de respeto decir lo de Tigres”.