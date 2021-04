Nacho Ambriz sólo reprocharía la falta de contundencia ante Toronto

León, Guanajuato; 7 de abril del 2021.- Nacho Ambriz no se espanta por los fantasmas de la Concachampions pasada, al contrario, sabe que La Fiera se puede crecer al castigo y frente al reto que significa el compromiso de vuelta contra Toronto FC.

“Esto hace que vayamos con los dientes apretados a Orlando, la sensación es que hay que tener mucha tranquilidad, no podemos decir que hicimos un mal partido, sólo que no la metimos y el miércoles iremos a jugar del tu por tu, propondremos, buscaremos meter al rival en su cancha y hay que ir a ganar, esa la tenemos clarita”, manifestó Ambriz.

El “domador” confía en la capacidad de su plantel y aunado a eso recuperará una pieza clave en su esquema como lo es “El Chapito” Montes, quien en este duelo de ida no pudo tener minutos debido a una suspensión.

“Entiendo el malestar de no ganar, pero estoy tranquilo y consciente de que el equipo subiendo su nivel, de que se puedan venir los fantasmas del torneo anterior la verdad que ni me pasa por la cabeza, así que necesitamos ir a ganar y estamos puestos para pelear con todo el pase a la siguiente ronda”.

“Que más me hubiera gustado ahora que ganáramos el partido, pero no tengo nada que reprocharle al equipo, quizás si hubiera algo que reprochar sería el que no fuimos contundentes, nos quedamos cortos y ellos tuvieron una y la metieron”, añadió Nacho.

“NADIE DIJO QUE SERÍA FÁCIL”: COLOMBATTO

El argentino Santiago Colombatto comentó que no hay rival fácil en el futbol actual, sin embargo, expuso que León tiene los argumentos para sacar el resultado de visita.

“Dominamos claramente, pero esto es a 180 minutos, es complicado pensar que esto se resuelve en 90, así que esperamos un gran partido allá y jugando como sabemos estoy convencido de que podemos pasar. Ahora nos faltó meterla, no tuvimos esa fortuna, pero quedan 90 minutos y hay que estar tranquilos, el que haya pensado que esto iba a ser fácil está muy equivocado”, señaló el centrocampista.