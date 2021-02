Nacho Ambriz reconoce que León va tomando forma

León, Guanajuato.- León ya ganó, eso le brinda tranquilidad a Nacho Ambriz, sin embargo, el “domador” reconoció que su escuadra todavía esta lejos de su mejor forma futbolística, aunque en el plano físico ha recuperado terreno importante.

“Sabíamos cómo jugaba el rival (San Luis), un equipo intenso, que se para bien para contrarrestarte, que tiene un centro delantero (Nico Ibañez) muy capaz que solito te puede resolver el partido y no nos desesperamos, hicimos cambios para el segundo tiempo que nos fueron dando mejor trato de pelota, más espacios, así que creo que hicimos un gran esfuerzo ante un buen rival y somos justos vencedores”, apuntó Ambriz.

La Fiera evoluciona pese a los escasos días de pretemporada y recién se vio beneficiada luego del parón de dos semanas al tenerse que reprogramar el duelo contra Monterrey.

“Lo que más me apuraba era el aspecto físico, después de revisar el juego ante Pachuca vi que varios de los jugadores ya no regresaban, el que no se jugara en Monterrey nos permitió trabajar más en ese aspecto y ahora el equipo tuvo una mejor respuesta física, en lo futbolístico aun estamos un poco lejos de lo que quisiera, pero corregir ganando siempre es mejor y viene otra semana larga antes de recibir a Chivas”.

Por otra parte, Nacho señaló que si hoy Poncho Blanco es dueño del arco esmeralda es porque “hay ocasiones en que debo tomar decisiones, alguna vez ya le tocó a Jean (Meneses), a Joel (Campbell), todos sabemos lo que es Rodolfo (Cota), nos dio un campeonato y hoy me he decidido por Blanco que lo viene haciendo bien, a lo mejor mañana ya aparece Cota, pero hoy he decidido que Blanco juegue”.

Finalmente, el estratega verdiblanco espera tener plantel completo para medirse el siguiente lunes al Guadalajara, lo que significaría el regreso de Fernando Navarro.