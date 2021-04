Nacho Ambriz reconoce que el fracaso en Concachampions será difícil de asimilar

Bay Lake, Florida; 14 de Abril del 2021.- Luego de un nuevo tropiezo en la Concachampions, Nacho Ambriz reconoció que será muy complicado recuperar el ánimo y la confianza del conjunto esmeralda, pensando ahora en las últimas tres fechas de la fase regular del Guard1anes 2021.

“No fuimos contundentes, ni en casa, ni de visita, después ele quipo trabajó en la primera parte para no recibir gol, en el segundo tiempo quisimos ser más insistentes por las bandas y mal, otra vez nos quedamos con la cuenta pendiente porque no supimos sacarle provecho a las ocasiones que tuvimos y ante un equipo bien ordenado nos cuesta, así que será complicado recobrar el ánimo para pensar en la liga”, dijo el timonel del León.

Por segundo año consecutivo, La Fiera se quedó corta en sus aspiraciones dentro de la máxima competición de clubes de la región, primero cayendo contra Los Ángeles FC en 2020 y ahora siendo eliminada por Toronto FC, ambas ocasiones en los octavos de final.

“Pareciera que este torneo no se nos quiere dar, yo estaba muy ilusionado, tenía ganas y el equipo estaba descansado, habíamos estudiado bien al rival, pero cuando no eres contundente es difícil y menos cuando cometes tantos errores defensivos. Se nos acabó el sueño, la ilusión y sólo queda meternos a la liga que el lunes tenemos un juego difícil en casa contra Juárez”.

“NO FUIMOS REGULARES”: NAVARRO

León no fue el equipo regular que viene siendo durante las últimas semanas en el campeonato mexicano y eso se vio reflejado en un nuevo fracaso dentro de la Concachampions, situación que lamentó Fernando Navarro.

“No se dio un buen partido, no jugamos a lo que veníamos jugando, lo hicimos por momentos y no alcanzó, ellos (Toronto) fueron contundentes y merecidamente avanzaron, así que debemos cambiar, no queda de otra, no hay que lamentarnos, debemos aprender de los errores, hay que enfocarnos en la liga donde está abierta la posibilidad de calificar entre los primeros cuatro y de esto sólo hay que aprender, todos estamos enojados y decepcionados, no fuimos regulares en la serie y hay que mejorar”, apuntó el zaguero.

