Nacho Ambriz reconoce el desastre que fue León ante Puebla

León, Guanajuato.- Con cinco derrotas en ocho juegos, tres de ellas como local, no es que León empiece a tirar la toalla en la defensa de su corona, sin embargo, Nacho Ambriz ya reconoce que el panorama se ha complicado en demasía.

Tras el descalabro con Puebla, el “domador” explicó que “hicimos un buen primer tiempo donde no los dejábamos salir de su cancha, teníamos ocasiones de gol y el segundo tiempo lo digo con todas sus letras fuimos un desastre, quizás la derrota se genera mucho por culpa mía por no hacerlos reaccionar y jugando así no iremos a ningún lado, ahora con un buen orden e intensidad el rival nos supera”.

Ambriz tenía confianza de poder ganar las tres unidades frente al cuadro de La Franja y con ello enderezar el rumbo del que sigue siendo el campeón de la Liga MX.

“Pensé que si ganábamos nos íbamos a levantar para pelear, pero con esta derrota he visto muchas cabezas bajas y esto empieza a complicarse, ya platicaré con los jugadores, pero ha sido un mazazo muy fuerte. Necesito meter muchas cosas para levantarnos y ahorita jugando así no creo que aspiremos a grandes cosas”.

“Tampoco es que empecemos a tirar la toalla, pero de mantenernos así no iremos a ningún lado. Quedan 24 puntos, tenemos siete, el margen de error se nos acabó, ya no podemos confundirnos, tampoco hacer un tiempo bueno y otro no, si queremos aspirar a meternos entre los 12, que yo me he manifestado en contra de esos 12 que califican, debemos empezar a cambiar muchas cosas porque no puede ser que tengamos presentaciones como la que hemos tenido”, agregó el estratega esmeralda.

Finalmente, Nacho mostró autocrítica al apuntar que “quizás algo no les estoy transmitiendo para que sigan defendiendo estos colores a muerte, en dos meses estamos tirando a la borda el gran trabajo de dos años, hoy no estamos bien, no funcionamos los 90 minutos como debe de ser y pareciera que en el grupo no hay eco y eso si me apura”.