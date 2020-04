Nacho Ambriz duda del nivel que se observe en la cancha en la reanudación de Clausura 2020

León, Guanajuato; 29 de Abril del 2020.- Las dudas invaden la cabeza del timonel esmeralda Nacho Ambriz, en relación a cuál será el nivel físico y futbolístico que se pueda observar sobre el terreno de juego, una vez que el Clausura 2020 pueda llegar a reanudarse.

Hay que recordar que la campaña se paró al cierre de la fecha 10, esto el pasado 15 de marzo y de acuerdo a lo que ha previsto la Liga MX, las acciones podrían retomarse entre junio o julio, sin embargo, todo sigue sujeto a las disposiciones y recomendaciones que haga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud.

“Regresar a una liguilla después de una pretemporada, porque tenemos que hacer una pretemporada, tenemos que meter al jugador a ese ritmo tan exigente de una liguilla y animarme a decir que se verá el mismo nivel, la verdad que me equivocaría”, manifestó Ambriz en entrevista para ESPN.

La Fiera se quedó en el subliderato de la competencia con 21 unidades, producto de siete empates, tres derrotas y a un puntito del súper líder Cruz Azul; de igual forma, la escuadra esmeralda marcó 23 tantos y permitió 14, teniendo en la figura de Ángel Mena al sublíder de goleo con ocho dianas, sólo por debajo del “Cabecita” Jonathan Rodríguez.

Nacho Ambriz señaló que aún reina la incertidumbre de saber si es que la temporada regresará, si la decisión al final será cancelarla o bien, si se procederá a jugar directamente la fiesta grande con los que de momento son los mejores ocho colocados en la tabla.

“No sé qué va a pasar, pero yo si me siento tranquilo, si deciden que se acabe el torneo y que clasifiquemos los primeros ocho, yo me siento tranquilo porque mi equipo estaría clasificado, pero después asegurar si brindaremos un buen espectáculo, eso si no lo sé”.

Detrás de Cruz Azul y León vienen equipos como Santos y América, ambos con 17 unidades, Chivas con 16, Pumas con 15, en tanto que Tigres y Juárez suman 14, pero luego hay un carrusel de seis conjuntos que se ubican a tres o menos puntos de distancia de la zona de liguilla y el cual incluye a Monarcas Morelia, Puebla, Pachuca y Querétaro, todos con 14, Atlético de San Luis con 13 y Necaxa con 11.

Si la decisión es jugar sólo la liguilla, los verdes tendrían como rival inmediato a Tigres, su verdugo en aquella final del Clausura 2019.





En Números…

2 Lugar que ocupa La Fiera en la clasificación del Clausura 2020

7 Victorias para los esmeraldas en lo que va de este semestre

3 Derrotas las que suma en el torneo el cuadro de Nacho Ambriz