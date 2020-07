Nacho Ambriz aguarda por unas Chivas aguerridas

León, Guanajuato; 23 de julio del 2020.- Pese a los lesionados y positivos por Covid-19 que anunció Chivas, Nacho Ambriz, timonel del León, espera a un rival de armas tomar.

“Los últimos tres torneos ha sido de arrancar contra equipos importantes, pero hemos hecho una gran pretemporada, es un rival de mucha dinámica, físicamente los vi bien en su torneo, son mexicanos muy aguerridos, convencidos de jugarle al tú por tú a cualquier equipo, así que espero al mejor Chivas, aparte nos han ganado las últimas veces allá, nos quitaron el récord de triunfos y luego nos ganan después del juego en Los Ángeles”, dijo Ambriz.

La presencia en el ataque rojiblanco de un viejo conocido como lo es J.J. Macías no amerita un marcaje especial, sin embargo, Nacho reconoce la capacidad de su ex dirigido.

“Si me preocupo por el exclusivamente mi equipo dejará de funcionar como me gusta, pero vamos a intentar que esté lo más lejos posible del área que es donde él se maneja bastante bien, no hay que dejar que funcione ese circuito de Beltrán y Vega, luego es difícil, el partido hay que jugarlo y la verdad es que me equivocaría si únicamente me enfatizo en Macías”.

Ambriz ha cambiado un poco sus planes, ve complicado que "El Puma" Gigliotti pueda ir mínimo al banquillo; además, analiza la posibilidad de salir hasta con un par de delanteros.





¿OTRA INCORPORACIÓN?

La directiva leonesa sigue intentando colocar al argentino Leo Ramos en otro club, en caso de hacerlo, Nacho Ambriz deja la puerta abierta para ir en búsqueda de un foráneo más.

“Lo de Leo lo está manejando la directiva, habría una opción de que venga alguien más y mi plantel está cerrado hasta este primer juego, luego una sorpresa te la puedes llevar rápido, pero de todos modos estoy muy contento con lo que hemos armado”, concluyó.