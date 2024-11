MX Boxing arrasa en la eliminatoria municipal rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2025

León, Guanajuato. - Compromiso, decisión y trabajo son valores que se imparten a los alumnos de MX Boxing, gimnasio que dominó la eliminatoria municipal de boxeo rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2025. De 16 participantes que tuvo, 15 se coronaron campeones y forman la base del selectivo leonés.

En lo que fue el Torneo Municipal, primer paso rumbo a la justa nacional, la comitiva de MX Boxing se hizo de cinco campeonatos femeniles, el resto cayeron en la rama varonil. Dicho resultado marcó un hito para este gimnasio local.

“Estamos muy contentos con los resultados, rompimos récord, tuvimos 15 campeones, solamente un subcampeón, lo cual habla del gran trabajo que se está haciendo y del gran trabajo de los muchachos. Tenemos chicas y chicos muy, muy talentosos y fuertes, todos con el objetivo de representar de la mejor manera a León”, subrayó el head coach, Carlos Omar Garnica en charla para El Sol de León.

Sobre las claves que desembocaron en este resultado apuntó: “El trabajo duro es nuestra principal fortaleza, el trabajo en equipo que estamos implementando, todos nos apoyamos, los chicos se ayudan entre ellos. No es casualidad que se den estos resultados. Los muchachos y los papás están bien metidos, están en la misma sintonía y eso ayuda para soñar en grande y con grandes resultados.”

SANGRE NUEVA

Entre los ganadores destacó Lucio Villaseñor, quien obtuvo su cuarto título municipal. Para este año su coronación se dio en los 54 kilogramos de la categoría Juvenil. Su meta está en calificar a sus primeros Nacionales CONADE.

“Se disfruta estar arriba del ring, la final la viví y la gocé, es la cuarta vez que ganó a nivel municipal, mi meta es seguir haciendo bien las cosas, superar el siguiente torneo que es regional y mantenerme ahí entre los mejores de Guanajuato”, ahondó el vencedor de la final ante Uriel Velazco de la Academia Deportiva del Coecillo.

Otra representante que revalidó su cetro municipal fue María José Muñoz, su nuevo título se dio en la división 50-52 kg de la categoría Infantil: “El año pasado me tocó ganar, fui campeona, entonces venía, no confiada de mí, pero sí segura de mi misma. Soy muy agresiva, no me rindo, soy muy aguerrida. Siento que todos mis compañeros (MX Boxing) van bien”.

La siguiente prueba para los 15 pugilistas leoneses está en la eliminatoria regional estatal que tendrá lugar en Silao los días 23 y 24 de noviembre. Resaltar que León está adscrito a la Región I. Posteriormente se tiene la Final Estatal para diciembre, los campeones de esta fase conformarán el selectivo guanajuatense que acudirá al Macroregional para principios de 2025.

En la rama femenil, las ganadoras que tuvo este de centro de formación fueron Dulce Gutiérrez (40 kg), ‘Majo’ Muñoz (50 kg), Camila López (57 kg) y María Ramírez (60 kg), todas ellas en la categoría Infantil, además de Sofía Ramírez (70 kg) en la clasificación Juvenil.

Dentro del torneo masculino dominaron en división Junior, Emiliano Porras (48 kg), Efraín Gasca (60 kg), Leonardo Andrade (63 kg) y Cristopher Hernández (70 kg). Por la Juvenil se coronaron Lucio Villaseñor (54 kg), Arath Barajas (71 kg) y Leonardo García.