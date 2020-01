Muchos aspectos por corregir para León femenil

Everaldo Begines, timonel de Las Fieras, reconoció que a su equipo le hace falta mucho trabajo en todos los aspectos, luego de lo que han sido las dos derrotas en el arranque del Clausura 2020 de la Liga MX Femenil.

“Hay que corregir muchos aspectos en lo defensivo y ofensivo, ante Tigres es de los partidos más feos que hemos jugado, sin opciones de gol, con desatenciones y eso te lo hacen pagar los llamados grandes o fuertes, es una realidad que debemos mejorar y primero fortalecer lo anímico porque estas derrotas nos han pegado”, dijo Begines.

Pese a este comienzo de pesadilla, el “domador” confía en el plantel que tiene, recordando que toda la base de jugadoras que finalizó el 2019 logró mantenerse.

“Tenemos un grupo que ya se conoce, no creo que se nos haya olvidad jugar, simplemente no hemos andado, no hemos jugado, nos falta carácter y jerarquía para que el equipo pueda generarse oportunidades y otra cuestión es que nos hace falta esa nueve que tenga presencia, que retenga el balón, ahora hemos visto algunas jugadoras que buscan su oportunidad y debemos darles confianza para que mejoren”, apuntó el estratega leonés.

Respecto a la adaptación de los refuerzos, 10 en total, jugadoras que por cierto no sumaban tantos minutos en sus clubes anteriores, Begines precisó que “nosotros quisiéramos tener a las futbolistas con más minutos en la liga, pero estas chicas vienen por su revancha, traen ganas de trascender, pero definitivamente jugarán las que en mejor momento estén”.

Las Fieras fallaron en su visita a Pachuca, también en su debut como locales ante Tigres y el próximo lunes visitan a las Chivas Rayadas del Guadalajara, que tampoco han ganado.

Valdez seguirá fuera

Si bien la atacante Denisse Valdez ya realiza algunos ejercicios en cancha, Everaldo Begines dio a conocer que la rehabilitación de la chihuahuense todavía se extenderá por al menos un par de meses más, así que es prácticamente un hecho que tampoco será contemplada para el actual torneo. Cabe recordar que Valdez fue operada en agosto de una lesión de menisco medial y ligamento cruzado de la rodilla izquierda.