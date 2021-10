Motiva al piloto leonés “Artie” Flores compartir pista con la F1

Para el piloto leonés Arturo Flores, este próximo fin de semana resultará simple y sencillamente inolvidable, no sólo por darle cerrojazo a la temporada de la Fórmula 4 de los Estados Unidos, sino por compartir programa con la F1 en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

“Estar corriendo en el mismo lugar que la Fórmula 1 es una motivación extra, para todos es un sueño manejar una pista de la máxima categoría y solo nos queda el estar bien concentrados para salir con resultados positivos”, manifestó Flores.

Y luego de seis fechas afrontadas con 15 rondas puntuables en el serial norteamericano, el también integrante del equipo Gonella Racing se dijo “motivado al cien porque sin duda ha sido un año increíble, ha sido una experiencia que me enriquece y me lleva a seguir creciendo no solo como piloto, sino como persona. He vivido carreras complicadas, otras muy buenas, así que de todo he aprendido, por eso es que ahora solo queda cosechar lo sembrado a lo largo de este tiempo”.

Serán dos mangas más a 10 giros o 25 minutos de duración, esto en el trazado del COTA que “afortunadamente lo conozco, entonces eso me ayudará a tener mejor rendimiento”.

En el estado del campeonato, “Artie” se ubica vigésimo primero con 10 puntos, todas cosechadas en la última tanda que se corrió en Brainerd, Minnesota. Por otro lado, la pelea por el título luce bastante cerrada entre el regiomontano Noel León y el canadiense Mac Clark, coequipero de Flores, quienes suman 176 y 170.5 unidades, respectivamente.