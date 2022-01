Motiva a Diego San Román su idilio taurino con León

El 28 de enero de 2018, León lo vio debutar como novillero y ahora el queretano Diego San Román regresa a tierras cuereras ya siendo un matador de toros hecho y derecho.

El diestro de dinastía se presentará el próximo 20 de enero en el coso La Luz, donde compartirá cartel con el tlaxcalteca Sergio Flores y el español Antonio Ferrera, lidiando un encierro de seis astados provenientes de la ganadería de Arroyo Zarco.

Deportes Liga León Sur tiene clasificados a semifinales

En charla exclusiva con El Sol de León, Diego recordó cómo fue aquella actuación que meses más tarde lo catapultó a una provechosa gira por el viejo continente.

“Fue una tarde perfecta, bonita, intensa, pude cortar tres orejas y lo más hermoso fue que sentí a la afición entregada con un torero nuevo, que quizás no conocían tanto y los vi disfrutar de principio a fin, eso la verdad me llenó muchísimo y por eso es que voy con demasiada ilusión presentándome ahora como matador”, manifestó San Román.

Y a un mes de haberse doctorado en La Monumental Plaza México, el vástago de Oscar San Román continúa en ese proceso de descubrirse como torero.

“No puedo dar una definición a ciencia cierta de que me define, a pesar de que ya soy matador de toros y tengo carrera como novillero, todavía estoy en búsqueda de muchas cosas, mejorar mi técnica, aplicar cosas que vengo entrenando, pero me estoy inspirando en muchísimas fuentes y de a poco voy descubriendo todo ese sentimiento, esa valentía y arte que tengo adentro”.

Que la afición leonesa goce en el graderío, es el objetivo principal para San Román, nada más y nada menos que en el festejo de aniversario de la capital mundial del calzado.

“La realidad es que voy con expectativas de hacer disfrutar a la gente y de disfrutar yo mismo, algo en concreto no espero, solo disfrutar y que la gente salga contenta con el espectáculo que van a presenciar, aparte es un cartel muy bonito, bien rematado por la empresa, así que es un orgullo inaugurar el serial de León, que aparte es una plaza preciosa, una ciudad increíble, la gente súper cariñosa, entonces tengo que refrendar los triunfos que tuve como novillero y eso le añade más responsabilidad al compromiso”.

Finalmente, el joven de 26 años no quiso ver más allá de lo que será su actuación en el Bajío y es que para él lo más importante es “vivir y disfrutar el presente, planes los hay, con esto de la pandemia es difícil, pero los caminos y los tiempos de Dios son perfectos”.

Primera Corrida