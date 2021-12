Montes ofrece disculpas por penal errado ante Atlas

León, Guanajuato.-- Ídolo y capitán, Luis Montes demostró su humanidad ya que no está exento de fallar y eso quedó evidenciado al no marcar el quinto penal ante Atlas en la final del Torneo Grita México A 2021.

Luego de alcanzar pasajes históricos y cargados de gloria como lo fue el ascenso en 2012, el bicampeonato en la temporada 2013-2014 y junto a Ignacio González levantar la octava copa de Liga MX, ahora a Montes Jiménez le tocó probar la amargura del error y la derrota.

Mediante un mensaje publicado por Instagram, Montes Jiménez ofreció disculpas a los aficionados, compañeros de equipo y familia ya que se señaló como responsable de 'quitarles una alegría'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @luismontes10

"Querida afición, compañeros y familia: Quiero ofrecer una disculpa porque hoy he fallado. Así como me ha tocado darles alegrías, hoy les he quitado una. En mi carrera he superado muchas adversidades hoy me toca una muy dura y estoy seguro que esta vez no será la excepción. Se que juntos, como equipo regresaremos más fuertes, confío en esta gran institución y en toda su afición. Hoy más que nunca ¡Ser fiera es un orgullo!".

En una final cargada de emociones y drama, el título del Torneo Grita México A 2021 se definió desde los once pasos, Montes con su experiencia y jerarquía como cartas se plantó frente a Camilo Vargas y pateó a su derecha, el arquero rojinegro adivinó la dirección lanzándose a su izquierda y deteniendo el pelotazo.

Durante la serie de tiros, por Club León Elías Hernández marcó el primero, luego Fernando Navarro falló, posteriormente marcaron Ángel Mena y William Tesillo, finalmente el quinto recayó en Montes.

Siguiendo al capitán esmeralda, disparó Julio Furch quien acertó y finiquitó la serie en 4-3, tras la pifia al ‘Chapo’ Montes no le quedó otro remedio más que retirarse del Estadio Jalisco, cabizbajo y como subcampeón.