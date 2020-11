Molestó a Carlos Morales que los Diablos no supieran manejar ventajas

Toluca, Estado de México.- Toluca jugará la repesca, pese a ello, su estratega Carlos Adrián Morales salió molesto ya que los choriceros no fueron capaces de saber manejar la ventaja ante un León que jugó casi todo el partido con 10 hombres.

“Me voy con mal sabor de boca porque estábamos con un hombre más, por momentos no supimos manejar la ventaja, en el empate de ellos no es un error tan puntual, pero si se pudo evitar la falta, sabemos que hoy en día no hay rival fácil, pero hicimos un gran partido por momentos, pero el resultado no me deja bien”, manifestó Morales.

El también ex futbolista de los Diablos Rojos aclaró que si de inicio no fue con Rubens Sambueza, todo se debió a la acumulación de amarillas que venía arrastrando el argentino.

Carlos Adrián llegó como bombero en la fecha 13 después de que los escarlatas parecían irse a pique con “El Chepo” de la Torre. Su balance fue bueno a secas, con saldo de dos victorias, igual número de derrotas y el empate contra La Fiera.

“Ya la gente que está a cargo evaluará que tan malo o que tan bueno ha sido el trabajo, pero no sólo mío, sino de todo el grupo, nosotros trabajamos para darle algo importante a este club porque se lo merece, así que ahora la mentalidad está en pasar el repechaje”.

Y el rival del Toluca, en un duelo a matar o morir serán los Tigres, equipo que “tiene jugadores de experiencia, un técnico increíble, dos grandes, obviamente más Toluca por los campeonatos que tiene y los jugadores están conscientes de todo eso”.