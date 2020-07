Molestia al interior de Grupo Pachuca por postura de Sambueza

La historia se repite. Rubens Sambueza ha decidido seguir los pasos de su paisano Mauro Boselli, pese a conocer cual fue el desenlace para “El Matador de Barracas” con La Fiera.

Las declaraciones de “Sambu”, esas donde ha reiterado su deseo de retirarse con las Águilas del América, para nada cayeron bien al interior de Grupo Pachuca y su vicepresidente Andrés Fassi ya se proclamó al respecto.

“Que Rubens se manifieste abiertamente de que quiere terminar su carrera en otra institución hay que respetarlo, pero es una actitud que la verdad no nos gusta. A nosotros nos gusta que un jugador quiera quedarse en nuestra institución, no nos gusta que nadie se quede en contra de su voluntad, pero ese es su punto de vista y lo respetamos, aunque no lo comparto y no queremos tener nunca jugadores que no quieran estar dentro de nuestra institución”, manifestó Fassi para ESPN.

El directivo aseguró que si el argentino no cede un poco en el tema económico, ahora que el mercado del futbol se encuentra severamente tocado por la pandemia, será muy complicado que encuentre acomodo, aun cuando hay varios clubes interesados por él.

Sambueza se mantiene realizando la pretemporada con León, pero así como Boselli en su momento no ha sido contemplado para los duelos de preparación. Al final, con todo y lo que ganó en tierras esmeraldas Mauro acabó yéndose por la puerta trasera y en ese mismo camino es que va la situación del ex Pumas, Tecos, América, Toluca y Pachuca.

Si el veterano de 36 años no baja sus pretensiones y desestima la oferta que León le ha puesto sobre la mesa, podría incluso quedarse sin jugar el próximo torneo, esto en caso de que ningún otro equipo levante la mano por él. La otra solución es que se le rescinda el contrato, al cual aún le resta un año más para concluir.

Hoy en día, la realidad es que lejos de figurar como una atractiva opción o revulsivo, parece ser que Rubens Sambueza se está convirtiendo en una piedra en el zapato para la directiva que encabeza Jesús Martínez Murguía.