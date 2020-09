Molesta a Nacho Ambriz el haber regalado puntos ante Tigres

El liderato de León resultó insípido, la cima de la clasificación se le esfumó, así como los tres puntos frente a los Tigres, hecho que sin duda dejó con gran molestia a Nacho Ambriz.

“En vez de sumar restamos, es cierto que el adversario sabe a lo que juega, en los primeros minutos tuvimos para hacer gol, no concretamos y luego distracciones que no nos permiten sumar de a tres y hemos perdido dos puntos que nos hubieran metido entre los primeros lugares del torneo”, apuntó el entrenador de La Fiera.

Para Ambriz este cuadro esmeralda debe “trabajar en todo, aspectos ofensivos y los defensivos, en pelota parada nos vuelven a anotar, no estamos concretando bien las ocasiones de gol y hay que hacer un autoanálisis primero de mi parte y luego el jugador es el que está dentro de la cancha y de alguna u otra forma no estamos cerrando bien los partidos, este era un juego para cerrarlo desde el primer tiempo”.

Respecto al tema de definición, el timonel no quiso encender las alarmas y es que dentro de todo este León mueve a sus rivales y genera ocasiones sobre el arco contrario.

“No es tanto un problema, problema es si no llegamos, el equipo crea las opciones y simplemente pasa que no las concretamos, pero hay que trabajar y que el jugador sea consciente de que hay oportunidades y no me puedo truncar por cuatro que tuvimos”.

Finalmente, Nacho aplaudió el accionar de ambos arqueros, Rodolfo Cota y Nahuel Guzmán, al tiempo de que no le pareció tan correcto que el duelo fuera programado a las 5 de la tarde, bajo un sol que llegó a calar fuerte sobre la grama del Nou Camp.