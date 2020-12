Molesta a Andrés Lillini el haber perdonado a La Fiera

Ciudad de México, México.- En los minutos claves Pumas no pudo sostener la ventaja en el marcador y eso dejó con un serio conflicto a su estratega Andrés Lillini, quien reconoció que haberle dado vida al León puede resultar peligroso.

“Un partido cerrado, teníamos enfrente al que para mi es el equipo que mejor juega, con muchas variantes en ataque, jerarquía, buen pie y nosotros hicimos un partido inteligente donde contrarrestamos al rival y ahí empezamos a tomar la pelota, lamentablemente en tres cuartos de cancha nos faltó estar más finos en ese pase que tenemos para construir los ataques, en el segundo tiempo creo que el dominio fue amplio y como dije, un juego cerrado y al final el empate no es bueno para nosotros por lo que hicimos”, dijo Lillini.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Empate justo para Nacho Ambriz en la final de ida

El argentino reconoció que “cuando te equivocas ante un rival como este te hace gol, así sucedió, así que debemos estar más concentrados porque para nosotros el minuto 89 debe ser como el minuto dos, así que claro que me voy con sabor amargo, pero si hay algo que caracteriza a este equipo es que no se da por vencido”.

Otra situación que deja inquieto al argentino son las lesiones de Juan Iturbe, Leo López y Carlos González, aunado a que Talavera, Álvarez y Waller ni siquiera salieron a la banca.

“No tengo el informe de ninguno de los tres jugadores, lo estaremos checando con el doctor y ya descansados tendremos un mejor panorama en las próximas horas”.

Respecto a la situación de “Tala”, el timonel felino apuntó que “no es una lesión simple, es justo donde se inserta el aductor, ya hizo futbol pero en algunas situaciones me dijo que no estaba al cien, tiene ese margen de duda porque es una lesión que en el tiempo de cicatrización esta justo en el límite, pero si no está Julio (González) que lo viene haciendo muy bien y a los demás los estaremos probando, más con estas bajas que tuvimos”.